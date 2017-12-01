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Giresun'da 82 kaçak göçmen yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yurda yasa dışı yollardan giren 82 kaçak göçmen yakalandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesi Güce köyünde D.G'nin kullandığı 39 TM 047 plakalı otobüsün durdurularak kontrol edildiği...

Giresun'da 82 kaçak göçmen yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yurda yasa dışı yollardan giren 82 kaçak göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesi Güce köyünde D.G'nin kullandığı 39 TM 047 plakalı otobüsün durdurularak kontrol edildiği belirtildi.

Kontrolde 58 Afgan, 16 Pakistan, 3 Myanmar, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 82 kaçak göçmenin yakalandığının ifade edildiği açıklamada, göçmenlerin Giresun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, otobüsün sürücüsü D.G'ye 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bin 554 lira trafik cezası ve 16 bin 400 lira idari para cezası kesilerek araca el konulduğu, şüpheli D.G'nin ise sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.


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