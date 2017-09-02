Giresun'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

GİRESUN (AA) - Şebinkarahisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Altınçevre köyünde, Ali Çiftçi (55) arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusu ve aynı zamanda akrabaları olan İsmet, eşi Dursune ve oğlu Adnan Çiftçi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Çiftçi, av tüfeğiyle İsmet, Dursune (55), Adnan Çiftçi ile bayram ziyaretine gelen Sinan Çiftçi'yi yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Dursune Çiftçi Giresun Prof. Dr. İhlan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği sırada yolda durumu ağırlaşınca yeniden Şebinkarahisar Devlet Hastanesine getirildi. Çitfçi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

İsmet, Adnan ve Sinan Çiftçi ise sevk edildikleri Giresun Prof. Dr. İhlan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ali Çiftçi ise av tüfeğiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

