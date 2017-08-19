Giresun'da asırlık lezzetler coğrafi işaret alacak

GİRESUN (AA) - Giresun'da asırlık geçmişe sahip olan "Çavuşlu ekmeği" ve "Görele dondurması"nın coğrafi işaret alması için çalışma başlatıldı.

Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde otobüs ya da özel araçları ile yolculuk yapanların almak için mola verdiği ekmek ile 200 yıldır sadece süt ve salep kullanılarak üretilen dondurma tescillenecek.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, her iki ürünün de "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında coğrafi işaret alacağını belirtti.

Çavuşlu ekmeğinin geçmişinin yüzyıllar öncesine, yaylacılık geleneğine dayandığını ifade eden Angın, yaylacıların göç yolundaki ihtiyacını karşılamak için yaptığı ekmeğin uzun süre bayatlamadığını, katıksız da yenebildiğini ve lezzetiyle vazgeçilmez olduğunu aktardı.

Angın, taş fırınlarda ve kızılağaç odunu ateşiyle pişirilmesinin ekmeğin farklı bir özelliği olduğuna işaret ederek "Dış kabuğu sert ve incedir, elastiki bir yapıda değil ağızda dağılan gevrek bir yapıdadır. Ekmeğin iç kısmı süngerimsi, pişkin ve arzu edilen büyüklüklerde gözeneklere sahiptir. Oda şartlarında hiçbir kimyasal koruyucuya gerek duymadan 7-10 gün kadar saklanabilmektedir." dedi.

Görele dondurmasının ise yaklaşık 200 yıl önce bayram ve düğünlerde ikram edilmek üzere yapılmaya başlandığını anlatan Angın, şöyle konuştu:

"Daha sonraları da fazla talep edilmesi üzerine şehirde ticari amaçla satışa sunulmuştur. Görele dondurması kıvam bakımından diğer dondurmalara göre oldukça yumuşak krema kıvamındadır. Genel olarak dondurmaların iç sıcaklığı eksi 18 ile eksi 24 derece arasında olurken Görele dondurmasının iç sıcaklığı eksi 8 derecedir ve bu özelliğinden dolayı en fazla 24 saat bekletilebilir. Günü birlik üretimi yapılır ve taze tüketilir."

Dondurmanın iç sıcaklığının eksi 8 derece olmasının sağladığı bir avantajın da bahar aylarında da bolca tüketilebilmesi olduğunu belirten Angın, dondurmanın hiçbir kimyasal madde içermediğini, emülgatör ve stabilizatör yerine doğal meyan kökü kullanıldığına dikkati çekti.

Angın, kendine has lezzetiyle Görele dondurmasına coğrafi işaret alınmasının markalaşma yolundaki tanıtımına da önemli kakı sağlayacağını kaydetti.







