Giresun'da belediyelerin nüfus yarışı

GİRESUN (AA) - Gelecek yıl daha fazla devlet ödeneği almak isteyen Giresun'daki belediyeler, nüfus konusunda adeta birbiriyle yarışırken merkeze bağlı Duroğlu Belde Belediyesi ise ilçe olmayı hedefliyor.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyelerin kentin nüfusuna göre devlet ödeneği aldığına işaret ederek Giresun Belediyesinin 2017 yılı ödeneğinin daha fazla olması için mutlaka kent nüfusunun artırması gerektiğini söyledi.

Belediye gelirlerini Giresun halkına hizmet olarak sunduklarını ifade eden Aksu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hizmet talebinde bulunanlar hizmete katkı sağlamalıdır. Hizmeti burada alıp kaydını başka yere almak doğru değildir. Bunu yapanlar, sizin gibi yaşadığı yerde ikameti bulunanların hakkını yemiş oluyor. İnsan nerede yaşıyorsa orada ikameti bulunmalı. Köyde yaşıyorsa köyün nüfusunda olmalı. İlçede yaşıyorsa ilçesinde olmalı. Üniversitemize gelen misafirlerimiz olarak gördüğümüz öğrencilerimiz de kaldıkları sürece ikametgahlarını buraya taşımalı."

Giresun Belediyesi olarak gerçek nüfuslarının ortaya çıkmasını istediklerini dile getiren Aksu, "Kısacası kim nerede yaşıyorsa, hangi belediyeden hizmet alıyorsa yasal olarak zaten orada yazılması gerekiyor. Göç kampanyası değil, hizmete katkı çağrısı yapıyoruz." dedi.

Aksu, belediye olarak ikametgahlarını belediye sınırları içerisine aldırmayanlar hakkında yasal yollara başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ise ilçenin resmi nüfusunun 43 bin 500 olduğunu ancak bu rakamın en az 53-54 bin olması gerektiğini söyledi.

Belediye nüfusunun 55 bine ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Yakar, şöyle devam etti:

"Bulancak kent sınırları içerisinde ikamet edip adreslerini köy, belde ve il dışında gösterenlerin belediyemize aylık kaybı yaklaşık 300-350 bin lira. Bu daha az yatırım, daha az hizmet demektir. 43 bin 500 kişiye gelen ödenekle 53-54 bin kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz. İşimiz çok, yolumuz uzun. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Daha güçlü, istediğini alabilen, masada söz sahibi bir ilçe olabilmek için gerçek nüfusumuzu ortaya koymamız çok önemlidir. Herkesi bu konuda göreve davet ediyorum"

- "İlçe olmayı hedefliyoruz"

Merkeze bağlı Duroğlu beldesinin Belediye Başkanı Murat Kılıçarslan da 2015'te belde nüfusunun 4 bin 957 olduğunu, ilçe olabilmek için gereken 10 bin sayısına ulaşmak için yaklaşık 5 bin 100 kişiye ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

İlçe olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"Bunun için gereken nüfusu oluşturma adına yoğun çaba harcıyoruz. Gerek Giresun genelinde yaşayan belde halkımız gerekse gurbetteki vatandaşlarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Kendilerinden ikametgahlarını beldeye almalarını istedik. İstanbul'da 15-20 toplantı tertip ettik. Biz beldesini seven, bu bölgenin ilçe olmasını isteyen herkesi Duroğlu'na bekliyoruz, kendilerine bu yönde çağrıda bulunuyoruz."



