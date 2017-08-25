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Giresun'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

GİRESUN (AA) - Bulancak ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.İhsaniye Mahallesi'ndeki Lokman Hekim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Emir Albayrak (5), aydınlatma direğine temas...

Giresun'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

GİRESUN (AA) - Bulancak ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

İhsaniye Mahallesi'ndeki Lokman Hekim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Emir Albayrak (5), aydınlatma direğine temas etti.

Akıma kapılan çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Albayrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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