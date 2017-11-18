Giresun'da köy muhtarı öldürüldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayadibi köyü muhtarı Hamdi Altun, aracı ile giderken arasında husumet olduğu iddia edilen Hasan Köse ile karşılaştı. Altun ve Köse arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Köse, bu sırada üzerinde bulunan tabanca ile otomobilin içindeki Altun'a ateş etti. Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı otomobilde bulunan Adil Bilgiç de seken kurşunlardan dolayı yaralandı. Bilgiç, Giresun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Köse olay sonrası gözaltına alındı.



