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Giresun'da kumar operasyonu

- Tombala oynadıkları tespit edilen 64 kişiye 14 bin 528 lira para cezası verildi

Giresun'da kumar operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir apartmanın bodrum katında kumar oynadıkları belirlenen 64 kişiye 14 bin 528 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, "tombala" adı altında 64 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Kumar oynatmaya aracılık ettiği ve mekan sağladığı öne sürülen K.K. gözaltına alındı. Kumar oynayan 64 kişiye kanun gereği 227'şer lira ceza verildi.

Ekipler tarafından kumar ekipmanları ve tombala makinesine el konuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Giresun Emniyet MüdürlüğüKumarOperasyonTombala
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