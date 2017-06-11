Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpadan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Teyyaredüzü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehiriçi geçişinde, Uğur Recep Durukan'ın (21) kullandığı 34 FJ 8679 plakalı motosiklet, yol kenarına park etmeye çalışan Nihat Fidan yönetimindeki 52 K 3553 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Durukan, olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durukan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.