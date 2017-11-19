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Giresun'da trafik kazası: 1'i polis 4 yaralı

- Görele ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki programında görevli iki polis köpeğini taşıyan polis minibüsü ile sivil otomobilin çarpışması sonucu biri polis 4 kişi yaralandı

Giresun'da trafik kazası: 1'i polis 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Görele ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki programında görevli polis köpeklerini taşıyan polis minibüsü ile sivil otomobilin çarpışması sonucu biri polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Görele şehir içi girişinde Mustafa Karameşe yönetimindeki 28 RF 789 plakalı otomobil, polis memuru Hakan Kırık idaresindeki 06 GA 1081 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada sürücüler polis memuru Kırık ve Karameşe ile otomobilde bulunan Cenk Ulusoy ve Ferit Demir yaralandı. Ambulansla Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis memuru Kırık, yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis Hakan Kırık ile iki polis köpeğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki programında görev yaptıktan sonra Ankara'ya dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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