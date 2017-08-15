Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Muhammet Yaşar (25) yönetimindeki 31 NEU 60 plakalı otomobil, Tirebolu-Doğankent yolu Arslancık köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Hakan Kamat (36) idaresindeki 28 TF 947 plakalı panelvan tipi araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra Arif (62) ve Nezahat Kamat (58) yaralandı.
Yaralılar, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Görele ve Tirebolu devlet hastanelerine kaldırıldı.