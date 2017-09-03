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Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.İlçenin Tamzara Mahallesi'nde Necmettin Kanıboz yönetimdeki 28 DF 846 plakalı otomobil yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.Kazada, otomobil sürücüsü...

Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlçenin Tamzara Mahallesi'nde Necmettin Kanıboz yönetimdeki 28 DF 846 plakalı otomobil yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Kıymet, Kübra ve Yusuf Kanıboz ile Esma Akkurt yaralandı. Yaralılar, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Necmettin Kanıboz, ilk tedavisinin ardından helikopter ambulans ile Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Şebinkarahisar IlçesiTrafik Kazası
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