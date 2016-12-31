Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Giresun'da uyuşturucu operasyonu

- Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleşen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da, özel harekat polislerinin de yer aldığı 80 polisle gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı ve 80 polisle gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen 9 adreste arama yapıldı.

Aramalarda toplam 267,3 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 7,65 milimetre çapında 25 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 zanlının, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GiresunOperasyonuUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.