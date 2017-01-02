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Giresun'daki uyuşturucu operasyonu

- Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Giresun'daki uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünce 31 Aralık'ta Özel Harekat polislerinin de katılımı ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" iddisıyla tutuklandı.

Dört kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



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GiresunUyuşturucu Operasyonu
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