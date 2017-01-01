Giresun'dan, Halep halkına destek sürüyor

GİRESUN (AA) - Giresun Müftülüğü ile İHH Giresun Şubesi'nin başlattığı kampanyalar kapsamında toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan giysi ve yardımların bölgeye gönderilmesi amacıyla Keşap Müftülüğü önünde tören düzenlendi.

Giresun Müftüsü Muhittin Oral, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti.

Yardım kampanyasının devam ettiğini, önümüzdeki günlerde yine bölgeye insani yardım malzemeleri gönderileceğini belirten Oral, Giresun halkından desteklerini sürdürmelerini istedi.

Yapılan duanın ardından, yardımların yer aldığı tır yola çıkarıldı.

Giresun İHH tarafından Halep halkının giyecek ihtiyacının karşılanması için toplanan 1 tır dolusu yardımın, bölgeye gönderilmesi amacıyla Giresun Üniversitesi önünde tören düzenlendi.

İHH Giresun Temsilcisi Yusuf Tarık Yılmaz, Halep halkına yardım amacıyla bir süre önce kampanya başlattıklarını belirterek, "Kampanyamız kapsamında daha önce un ve kuru gıda yardımlarımızı bölgeye göndermiştik. Bir süredir de bölge halkının giyecek ihtiyacını karşılama adına çalışmalarımız vardı. Bugün topladığımız yardımlarımızı bir tırla bölgeye gönderiyoruz. En kısa zamanda bu yardımımız da Halep'e ulaşacak." diye konuştu.

Yılmaz, Giresunluları, Halep halkı için başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunmaya davet etti.