"Girişim Evi konsepti Anadolu'ya yayılıyor"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, "Girişim Evi konseptini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte Anadolu’ya yaymaya başladık. İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya, Edirne ve Erzurum olmak üzere 10 ilde açtığımız TİM-TEB Girişim Evi’nde desteklediğimiz girişimcilere finansal ve finansal olmayan imkanlar sunuyoruz." dedi.

Boz, AA muhabirine, TEB'in girişimcilere sağladığı destekler ve Türkiye girişimcilik ekosistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TEB olarak beş yıldır girişim bankacılığı ile inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Boz, yenilikçi ve parlak fikre sahip tüm girişimcilere fikirlerini işe dönüştürebilmeleri için destek olduklarını söyledi.





- "312 girişimci 79 milyon TL tutarında devlet desteği aldı"







Bu yıl sonuna kadar girişimcilerin ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanan yeni programlar dahil olmak üzere tüm illerde toplam 180 start-up girişimini program bazlı desteklemeyi planladıklarını anlatan Boz, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar TEB Kuluçka Merkezi’ne 5 bine yakın yeni iş fikri gelirken, bunlardan 678’si programa kabul edildi. Bu kapsamda, 60 girişimci toplam 65,7 milyon TL yatırım alırken, 312 girişimci de 79 milyon TL tutarında devlet desteği aldı. Amacımız bu hedefleri daha yukarıya taşımak ve girişimlerin başarılı iş süreçlerine destek vererek global dünyada Türk şirketlerinin isimlerinden daha fazla söz ettirmek."





- "Melek yatırımcı olmak isteyen müşterilerimizi sertifikalandırıyoruz"





Girişimcilere, fikir aşamasından başlayarak projenin hayata geçirilmesine kadarki süreçlerde "Danışman banka" yaklaşımıyla destek verdiklerini aktaran Boz, şu bilgileri verdi:

"Uzun Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte 2013 yılında Ataşehir TEB Girişim Evi’ni hayata geçirdik. 2015 yılında, bankamızı sektörde farklılaştıran ve girişimcilik dünyasında güçlü bir yer edinmemizi sağlayan Girişim Evi konseptini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte Anadolu’ya yaymaya başladık. İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya, Edirne ve Erzurum olmak üzere 10 ilde açtığımız TİM-TEB Girişim Evi’nde desteklediğimiz girişimcilere finansal ve finansal olmayan imkanlar sunuyoruz. Ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak, üniversite öğrencilerine girişimcilik aşılamak, teknolojik girişim fikri olan girişimcileri danışmanlıklarımız ile doğru yönlendirmek ve yatırımcılarla buluşturmak, teknolojik ve katma değeri yüksek ihracat potansiyeli taşıyan girişimlerin sayısını artırmak ve ihracat hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Girişim Bankacılığı ile kurduğumuz ekosistemin eksik parçasını TEB Özel çatısı altında hayata geçirdiğimiz projelerle tamamlıyoruz. Girişim Evleri'nde girişimcilere danışmanlık desteği sunarken, TEB Özel Melek Yatırım Platformu ile diğer yandan da melek yatırımcı olmak isteyen müşterilerimizi sertifikalandırıyoruz. Ayrıca yatırımcılara lisans verebiliyor, ağ kanalıyla yapılan yatırımların belge ve bilgilerini Hazine Müsteşarlığına iletip yatırım süreçlerini takip edebiliyoruz."





- "Dünyada Türk girişimcilerin söz sahipliği artıyor"





TEB olarak birçok alanda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen erkek ve kadın girişimcilere kredi olanakları sunduklarını anlatan Boz, "Tarımdan, franchise ve teknolojik yatırımlara kadar pek çok alanda işletmelerin tamamına uygun faizli ve geri ödeme seçenekli kredi imkanlarımız bulunuyor. Girişim Bankacılığı olarak finansal hizmetlerimizi klasik bankacılık anlayışının ötesinde teknolojik girişimcilerin, firmaların mevcut durumlarını değil, gelecek potansiyellerini değerlendirerek şekillendiriyoruz. Böylece birçok girişimci, firmalarını global seviyelere taşımak için onlara gerekli finansal destekleri de TEB ayrıcalığı ile yakalıyor ve dünyada Türk girişimcilerin söz sahipliği artıyor." diye konuştu.





- "Let’s Up programında projelerin belli bir aşamaya gelmiş olması beklenmiyor"





Turgut Boz, bankanın genç girişimci ve girişimci adayları için Wake up ve Lets Up isimli iki ayrı programı bulunduğunu dile getirerek, bu iki program ile sadece İstanbul değil, yüksek potansiyeli bulunan Anadolu’daki gençlere de girişimcilik ruhunu aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Boz, söz konusu iki programa ilişkin şunları kaydetti:

"Wake UP programı kapsamında henüz iş fikri bulamamış öğrencilerle bir araya geliniyor ve öğrencilere Tasarımcı Düşünce metotlarıyla bir iş fikrinin nasıl bulunabileceği ve doğru ürün-müşteri uyumunun nasıl yakalanacağı aktarılıyor. Bu sayede öğrenciler girişimcilik serüvenlerine bir adım önde başlıyor ve henüz iş fikri safhasına geçmeden bu uyumu yakalamanın yöntemlerini öğrenme fırsatı yakalıyor.



Girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak belirleyen üniversite öğrencilerine yönelik oluşturulan Lets Up programı kapsamında, girişimciliğin temellerini oluşturan kavramlarla ilgili eğitimler düzenleniyor. İş fikirlerinin yapılabilirliğinin analiz edildiği program kapsamında öğrencinin nitelikli bir iş planı hazırlaması sağlanıyor. Girişimciliğe katılan genç nüfusu ve niteliğini artırmayı hedefleyen Let’s Up programında projelerin belli bir aşamaya gelmiş olması beklenmiyor, öğrencilerin girişimcilik motivasyonuna sahip olması ve projelerinin fikir aşamasında olması yeterli görülüyor."









