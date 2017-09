GİRİŞİMCİ KADINLAR - 75 metrekarelik dükkandan güzellik sektörünün zirvesine - Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra 75 metrekarelik dükkanla güzellik sektörüne adım atan Ergül Keskin, yıllar içinde işlerini büyüterek kendi akademisini kurdu - Keskin: - "Hayalim bu işi hep daha iyi yerlere getirmek oldu. Ayrıca ülkem adına da sektörüm adına da her şeyin en iyisini, kalitelisini yapabilmek her zaman için hedefim oldu" - "Girişimci olmak isteyen kadınlar için şunu söylemek isterim, hedeflerine ulaşmak için çabalasınlar. Bir insan istediği bir şeyi her zaman için elde edebilir. Önemli olan bunu yürekten istemek ve bunun için de gerçekten adım atmak. Hedef koyup, ona doğru koşsunlar"

05 Eylül 2017 Salı 11:19