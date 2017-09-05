GİRİŞİMCİ KADINLAR - 75 metrekarelik dükkandan güzellik sektörünün zirvesine

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra 75 metrekarelik dükkanla güzellik sektörüne adım atan Ergül Keskin, yıllar içinde işlerini büyüterek kendi akademisini de kurmayı başardı.

Ergül Keskin (57), AA muhabirine, çocukluğundan bu yana çalışmanın hayalini kurduğu güzellik sektöründe adım adım nasıl yükseldiğini anlattı.

Aslen Adanalı olduğunu belirten Keskin, 1969'da ailesiyle Almanya'ya yerleştiklerini, 15 yıl burada yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarını söyledi.

Hem sanata hem de güzellik sektörüne çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu vurgulayan Keskin, Almanya'da kuaförlük ve güzellik uzmanlığı eğitimleri aldığını, Türkiye'ye döndükten sonra da kendi işini kurmak üzere çalışmalara başladığını dile getirdi.

- "75 metrekarelik alanla başladık bu işe"

Yaklaşık 35 yıldır güzellik sektöründe hizmet verdiğini anlatan Keskin, "Bu işe ilk olarak Yukarı Ayrancı'da eşimle açtığımız kuaför ve güzellik merkeziyle adım attık. 33 yıldır oradayız. Hala da hizmet vermeye devam ediyoruz. Burası tabii başlangıçta çok küçük bir dükkandı. Yaklaşık 75 metrekarelik alanla başladık bu işe. Daha sonra işimizi geliştirerek, orada birkaç iş yerini daha ilave ederek, mekan olarak da büyüdük." dedi.

İşini geliştirmek için çok çaba gösterdiğini, sektördeki yenilikleri devamlı takip ettiğini ve çalışmalarını yurt dışı bağlantılı sürdürdüğünü belirten Keskin, yaklaşık 4 yıl önce de güzellik sektörüne adım atmak isteyenlere eğitimlerin verildiği akademiyi hayata geçirdiğini ifade etti.

Kendisini özellikle kalıcı makyaj sektöründe geliştirdiğini bildiren Keskin, "Yaklaşık 15-20 yıl boyunca sadece kalıcı makyaj üzerine çalışmalarımı yaptım ve bütün eğitimlerimi de yine Almanya'da aldım. Eğitimini aldığım markanın da teklifi doğrultusunda, o markanın Türkiye distribütörlüğünü alarak, Türkiye'de ilk profesyonel anlamda kalıcı makyaj akademisini kurdum. Daha güzel, ferah bir ortam, sistemli bir akademi olması adına da yatırımımızı yaptık." diye konuştu.



Akademiyle ilgili çalışmalarını büyüterek 1,5 yıldır yeni yerlerinde hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayalim bu işi hep daha iyi yerlere getirmek oldu. Ayrıca ülkem adına da sektörüm adına da her şeyin en iyisini, kalitelisini yapabilmek her zaman için hedefim oldu. Eğitim anlamında da şunu gördüm, Türkiye'de gerçekten bizim sektörümüzle alakalı ne yazık ki çok fazla bir eğitim sistemi bulunmuyor. Almanya'da aldığım eğitimler, o sistem özellikle insana gerçekten çok şey katıyor. Elbette sanatsal olarak bir el yatkınlığı olması gerekiyor ama bu eğitimle tamamlandığında çok daha kaliteli işler çıkıyor."

Güzellik sektöründe ilerlemek isteyenlerin en iyi ve kaliteli şekilde eğitilmesini amaçladıklarını dile getiren Keskin, akademide hali hazırda hem Türk hem de uluslararası öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

- Kadınlara "Hedef koyun ve ona doğru koşun" çağrısı

Kalıcı makyajın kaş tasarımı, dudak kontörü gibi uygulamaları barındıran çok geniş bir alan olduğuna işaret eden Keskin, kalıcı makyajın da mutlaka işinde uzman, sağlıklı cihaz ve boyaları kullanan kişilere yaptırılması uyarısında bulundu.

Yıllarca emek verdiği işini büyük bir sevgiyle yaptığını, çalışırken her şeyi unuttuğunu kaydeden Keskin, "İşimden çok keyif alıyorum, çok zevkli. Yaptığınız işin güzelliğini, sonucunu hemen görüyorsunuz. Bu insanı inanılmaz mutlu ediyor." dedi.

Keskin, "Girişimci olmak isteyen kadınlar için şunu söylemek isterim, hedeflerine ulaşmak için çabalasınlar. Bir insan istediği bir şeyi her zaman için elde edebilir. Önemli olan bunu yürekten istemek ve bunun için de gerçekten adım atmak. Hedef koyup, ona doğru koşsunlar." ifadelerini kullandı.