GİRİŞİMCİ KADINLAR

HAKKARİ (AA) - SAİM HARMANCI - Hakkari'de kadın girişimci Gülşah Karataş, devlet desteğiyle 40 arı kovanı ile ekipman satın alarak hayalini kurduğu işe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yüksekova ilçesinde arıcılık mesleğine ilgi duyan 20 yaşındaki Karataş, tarımla uğraşan nüfusun gençleşmesi, bu alanda istihdamın artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Genç Çiftçi" projesine başvurdu.

Karataş'ın başvurusu gerekli incelemelerin ardından kısa sürede onaylandı.

Proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Karataş, hayalindeki mesleği yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Ortaç köyündeki evinin yakınına hibeyle satın aldığı 40 arı kovanı ile ekipmanı yerleştiren Karataş'ın en büyük yardımcısı ise eşi Yılmaz Karataş oldu.

- "Hayalimdeki işe kavuştum"

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin sunduğu fırsatı değerlendirerek hayalindeki işe kavuştuğunu söyledi.

İleride işini büyüterek bölgede bal üretiminde söz sahibi olmak istediğini dile getiren Karataş, şöyle konuştu:

"Arıcılık yapmayı çok istiyordum. Bunun için kursuna da gittim. Şimdi aldığım kovanlarla işimi severek yapıyorum. Ağustos eylül gibi ilk balımızı toplayacağız. Köyümüz de havası ve doğasıyla arıcılık yapmaya çok müsait. Tamamen organik bal üretiyorum. Kadınlar arıcılık yapmaktan çekinmesinler. Kendilerine güvenerek adım atsınlar gerisi gelir."

Karataş, sevdiği işi yapmasına vesile olan kurum ve yetkililere teşekkür etti.

- "2 bin 977 başvurudan 100'ü uygulamaya konuldu"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Cezmi Yılmaz ise bakanlıklarınca, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında Yüksekova'da 2 bin 977 başvuru içinden 100 girişimcinin projesinin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Türkiye'de en fazla genç çiftçi projesi uygulanan ilçenin Yüksekova olduğunu ifade eden Yılmaz, desteklerinden dolayı ilgili kurumlardaki yetkililere teşekkür etti.

Yılmaz, bundan sonra da Karataş ve diğer genç girişimcilere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.