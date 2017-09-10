GİRİŞİMCİ KADINLAR

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Karaburun ilçesinde tadilattan geçirdikleri eski bir düğün salonunda unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunan 40 ile 60 yaş aralığındaki "Balçiçeği Kadınları", girişimcilikleriyle gençlere örnek oluyor.

Eğlenhoca Mahallesi, Anadolu'nun en batı bölümündeki küçük yerleşim birimleri arasında yer alıyor. Ege kültürünün korunduğu mahalle, özellikle yazın İstanbul ve Ankara'dan gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Zeytin ağaçları arasındaki hakim tepeden Ege Denizi'nin maviliklerini seyreden misafirler, burada bölgeye ait lezzetleri de tatma imkanı buluyor.

Asırlardır nesilden nesle aktarılan ancak son dönemde unutulmaya başlanan yöresel yemekler ise kendilerine "Balçiçeği Kadınları" adını veren, yaşları 40 ile 60 arasında değişen 4 kadının mahalle meydanında açtığı iş yerinde beğeniye sunuluyor.

Eski bir düğün salonundan bozma iş yerini belediyenin de desteğiyle elden geçiren Halime Derya, Halise Derya, İlknur Devrim ve Şadiye Tuncer, girişimcilikleriye gençlere örnek oluyor.

Eğlenhoca'ya gelenler, yöreye özgü "öküz köftesi", "keşkek", "tatar makarnası", "masır böreği" ve "sürdürme tatlısı" gibi lezzetleri tadabiliyor. Kadınlar, İŞKUR tarafından açılan kursta öğrendikleri el emeği ürünleri de iş yerinde sergiliyor.

Yöresel lezzetlerin sunulduğu lokanta, mahallenin ziyaretçi sayısını da artırdı. Eskiye oranla yoğunluğun yaşandığı mahallede, kadınların başarısı takdir topluyor.

Kısa sürede isimleri mahallenin sınırlarını aşan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlama ve kültürlerini tanıtmanın yanı sıra başarının gururunu yaşıyor.

- "Tahtamızı, tüpümüzü, unumuzu aldık geldik"

Halime Derya (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi ayakları üzerinde durmak ve geleneklerini yaşatmak için yola çıktıklarını söyledi.

Girişimde bulunurken eşlerinin manevi desteğinin dışında kimseden yardım almadıklarını belirten Derya, "Dört bayan tahtamızı, tüpümüzü, unumuzu aldık geldik, sonra arkası geldi." dedi.

Başlarken ne olacağını tahmin edemedikleri işlerini şu anda büyütmeyi amaçladıklarını dile getiren Derya, şöyle devam etti:

"İşler iyi gidince moralimiz daha da iyi oldu. Köyümüzde hareketlilik olmaya başladı. Gelenler 'Çok iyi oldu. Bunu daha önce niye yapmadınız?' dedi. Biz de onların verdiği moralle destek bulduk. Hepimiz ev hanımıyız. Fikir uyuşmazlığımız olsa bile ortak karar alabiliyoruz. Kadınlar isterse her şeyi başarır. Yeter ki ortaya çıksınlar."

Halise Derya, atalarının yıllar önce yaptıkları yemekleri yeniden aynı lezzetle tanıttıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Geçmişle gelecek kuşaklar arasında köprü vazifesi gördüklerini vurgulayan Derya, "Yöresel yemek sayımızı artırmak istiyoruz. Köyde yaşayan gençlerimize 'Burada da ticaret yapılabilir, kadınlar da başarabilir' düşüncesini kanıtlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İlknur Devrim ise el ele vererek açtıkları iş yerinde bir ilki başarmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Şadiye Tuncer de başarılarını çocuklarına miras bırakmak istediklerini kaydetti.

İş yerini ziyaret eden Murat Bahadır, sunulan hizmetin çok iyi olduğunu, kadınlar sayesinde Eğlenhoca'nın kısa sürede tanınacağına inandığını söyledi.

Mehmet Baydemir de burada sunulan tüm yemeklerin doğal olmasından etkilendiğini dile getirdi.