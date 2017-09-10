GİRİŞİMCİ KADINLAR - Biriktirdiği eşyalarla evini

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağlı Gülseren Gürkanlar, çocukluğundan bu yana biriktirdiği eski eşyalarından oluşan evini, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle "müze pansiyon"a dönüştürdü.

Eski eşyalarla süslü evini müzeye dönüştürme hayalini gerçekleştirmek için girişimlerde bulunan 60 yaşındaki Gülseren Gürkanlar, evini ziyaret eden eski Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Altaş'ın yönlendirmesiyle önce Trakya Kalkınma Ajansı'na daha sonra da KOSGEB'e başvurdu.

Müracaatının kabul edilmesinin ardından iki aylık bir eğitim alan Gürkanlar, evini "müze pansiyon" yaparak hizmet vermeye başladı.

Bir süre sonra pansiyona kahvaltı salonu da ekleyen Gürkanlar, yöresel ürünlerden oluşan eşsiz bir sunum yaptığı müşterilerini asırlık eşyalar arasında adeta tarih yolculuğuna çıkarıyor.

İşletmeci Gülseren Gürkanlar, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Müzeye çevirdiği evinde sergilediği eşyaların bir çoğunun kendisine ait olduğunu, bazılarının ise dostları tarafından armağan edildiğini vurgulayan Gürkanlar, "5 yıl önce evimi KOSGEB desteğiyle iş yerine çevirdim. Çocukluğumdan beri eski eşyalara merakım vardı. Eski yaşanmışlığı seviyorum. Bütün eşyalarda bir yaşanmışlık var ve ben hepsinin o üzerilerindeki yaşanmışlığı silmeden onlarla saklamak istiyorum. Ben bu eşyaları kollamak, onları uzun yıllar daha sergilemek istiyorum." dedi.

- "Üretmek, çalışan olmak istedim"

Çalışmayı ve üretmeyi sevdiğini söyleyen Gürkanlar, "Eşyalar daha çok Trakya yöresine aitken burası duyulmaya başladıktan sonra Türkiye'nin her yerinden gelen misafirler eşya getirmeye başladı. O yüzden bu yörenin dışında da eşyalar olmaya başladı. Anadolu, Karadeniz ve Ege yörelerine ait eşyalar da bulunuyor burada. Burada bulunan eşyalarla çok farklı kültürler oluşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Gürkanlar, farklı bir konsept olması için bu tarz bir işletme açmayı düşündüğünü ve bunu KOSGEB desteğiyle başardığını dile getirerek, "Buralara farklı bir canlılık getirmek istedim. Gelen ziyaretçiler de burasını çok beğeniyor. İnsanların geri dönüşleri çok olumlu oluyor. Burası duyuldukça Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmeye başladı." diye konuştu.

Pansiyonda bulunan eşyaların kendisi için manevi değerlerinin yüksek olduğunu ifade eden Gürkanlar, şunları kaydetti:

"Kitre bebekleri de 5 yıl önce katıldığım bir kursta kendim yaptım. Hem para hem de güzel bir beceri kazandım. Şimdi bebekleri burada sergiliyorum ve yöre halkının yaşantısını, geçmiş kültürünü insanlara sunuyorum. Zamanla bu alanda da kendimi geliştirdim ve çok sayıda kitre bebeğimiz oldu. Evimde 200 yıllık Kur'an-ı Kerim, Süleyman Demirel'in meclis kürsüsünde konuştuğu mikrofon, türkücü Muzaffer Akgün'ün sahne kıyafeti var."ra Türkiye'nin her yerinden gelen misafirler eşya getirmeye başladı. O yüzden bu yörenin dışında da eşyalar olmaya başladı. Anadolu, Karadeniz ve Ege yörelerine ait eşyalar da bulunuyor burada. Burada bulunan eşyalarla çok farklı kültürler oluşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Gürkanlar, farklı bir konsept olması için bu tarz bir işletme açmayı düşündüğünü ve bunu KOSGEB desteğiyle başardığını dile getirerek, "Buralara farklı bir canlılık getirmek istedim. Gelen ziyaretçiler de burasını çok beğeniyor. İnsanların geri dönüşleri çok olumlu oluyor. Burası duyuldukça Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmeye başladı." diye konuştu.

Pansiyonda bulunan eşyaların kendisi için manevi değerlerinin yüksek olduğunu ifade eden Gürkanlar, şunları kaydetti:

"Kitre bebekleri de 5 yıl önce katıldığım bir kursta kendim yaptım. Hem para hem de güzel bir beceri kazandım. Şimdi bebekleri burada sergiliyorum ve yöre halkının yaşantısını, geçmiş kültürünü insanlara sunuyorum. Zamanla bu alanda da kendimi geliştirdim ve çok sayıda kitre bebeğimiz oldu. Evimde 200 yıllık Kur'an-ı Kerim, Süleyman Demirel'in meclis kürsüsünde konuştuğu mikrofon, türkücü Muzaffer Akgün'ün sahne kıyafeti var."