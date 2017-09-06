GİRİŞİMCİ KADINLAR - Çocukluğunda damağında kalan tat lokanta açtırdı

VAN (AA) - ÖNDER ALTINAL - Van'da yaşayan Şükran Cansever, uzun yıllar ara verdikten sonra yeniden başladığı eğitim hayatında açıköğretimin ortaokul, lise ve ön lisans programını bitirip, aldığı aşçılık eğitiminin ardından açtığı lokantada başarıyı yakaladı.

İlkokulu bitirdikten sonra çevre baskısı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan evli ve 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Cansever, 7 yıl önce yarım kalan eğitimine devam etme kararı aldı.

Eğitim hayatında son olarak Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans programından mezun olan Şükran Cansever, daha sonra bir otel tarafından açılan ve İŞKUR'un desteklediği aşçılık eğitimini de başarıyla tamamladı.

Aşçılık belgesini aldıktan sonra kendi imkanlarıyla kent merkezinde yöresel yemeklerin sunulduğu lokanta açan Cansever, yöresel yemeklere gerek vatandaşların, gerekse turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Uzun yıllar yöresel yemekler üzerine restoran açmayı hayal ettiğini anlatan Şükran Cansever, "Küçükken annemin tandırda pişirdiği balığı yemiştim ve tadı her zaman aklımda kalmıştı. Bu iş yerini açma fikri biraz da buradan geliyor. Çocukluk hayalim olan okul ve iş yeri açma fikrimi, yıllar sonra Allah bana nasip etti." dedi.

- "Hayallerindeki proje için çabalasınlar"

Cansever, kadınların cesaretlerini toplayarak hayallerindeki işe girmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Geçen zamanın geri getirilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Şükran Cansever, şöyle konuştu:

"Bu yüzden kadınlara önerim, boş kalmasınlar. Ellerinden gelen işleri yapsınlar ve akıllarında olan, hayata geçirmek istedikleri projeler için çaba göstersinler. Kadının ayaklarının üzerinde durması çok güzel bir duygu. Ben bu duyguyu yaşıyorum. Hayallerimi hayata geçirmek beni mutlu ediyor. Hayallerim daha bitmedi. Yaşımdan dolayı belki devlet okullarında çalışma imkanı olmayabilir ama çocuk gelişimi bölümü mezunu olduğum için ileride bir kreş açabilirim."