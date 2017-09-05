GİRİŞİMCİ KADINLAR - Erkek üyelerin kadın başkanı

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da 566 üyenin kayıtlı olduğu Sur İş Adamları ve Toptancıları Derneğinin (SİDER) tek kadın üyesi Şükran Yılmaz, aynı zamanda derneğin başkanlık görevini de yürütüyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğup büyüyen ve evlilik dolayısıyla İstanbul'a yerleşen bir çocuk annesi 35 yaşındaki Yılmaz, Diyarbakır'a tatil için geldiği 2014 yılında "6-7 Ekim olayları"nı yaşadı.

Çocuğu rahatsızlanan ve hastaneye gitmek istediği sırada yolu terör örgütü PKK yandaşları tarafından kesilerek hastaneye gitmesi engellenen Yılmaz, yaşadıklarından etkilenerek hizmet için memleketine dönmeye karar verdi.

Eşini ikna ederek İstanbul'daki tekstil iş yerlerini kapatan Yılmaz, Diyarbakır'da iş yeri açarak 13 kişiye istihdam sağladı.

Sur ilçesindeki terör mağduru esnafın sorunlarına çözüm bulmak için kurulan ve 566 üyesi bulunan derneğe üye olan Yılmaz, bir süre sonra da başkanlık görevine getirildi.

Yılmaz, şu anda dernek olarak terör mağduru esnaf için devlet desteğiyle 379 dönümlük arazi üzerine Surkent Toptancılar Sitesi kurulması ve bu sayede 5 bini aşkın kişiye istihdam sağlanması için hazırladıkları projeyi hayata geçirmeye çalışıyor.

- "Proje, teröre atılmış 5 bin tokat olacak"



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur ilçesinde doğup büyüdüğünü, ilçeyi çok sevdiğini belirterek, tarihi ve mimarisiyle Sur'un kentin kalbi olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu ilçedeki esnafın mağdur olduğunu ve ticaretin durma noktasına geldiğini anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Esnaf, evine ekmek götüremeyecek duruma geldi. Sur'daki bütün toptancılarımızla bir araya gelip derneğimizi kurduk. Terör mağduru esnaf için devlet desteğiyle 379 dönümlük arazi üzerine Surkent Toptancılar Sitesi kurulması ve bu sayede 5 bini aşkın kişiye istihdam sağlanması için proje hazırladık. Projemizle ilk etapta 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yani teröre atılmış 5 bin tokat olacak. Hedefimiz ileriki dönemlerde 20 bin kişilik istihdamdır."

- Üyelerin tamamı erkek

Derneklerinin tamamı erkek olan 566 üyesi bulunduğunu kaydeden Yılmaz, Diyarbakır'ı çok sevdiğini, bu kente hizmet etmek istediğini anlattı.

"Rabbimize ve devletimize güvenerek bu yola koyulduk. Devletin özellikle Diyarbakır ve Sur'a gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Bizlere ayrıcalık tanınıyor. Cumhurbaşkanımız Sur'a, Diyarbakır'a bölgeye ayrı bir önem gösteriyor. Bölge ekonomisi gelişirse terör o zaman biter." diyen Yılmaz, başarıyı yakalamak için cinsiyetin önemli olmadığını dile getirdi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önemli olan istemektir, azmin gücüdür. Her şeyden önce ben bir anneyim, bir eşim. Başarılı olmak için mutlu bir aile önemlidir. Bir kadın isterse hem anne hem eş hem patron hem de işçi olur. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. 6 kız, bir erkek kardeşiz. Annem ve babam yıllarca Dicle Üniversitesinde hasta bakıcılık yaparak bize baktılar. Allah onlardan razı olsun. Babam 6 kız evladını okuttu. İki ablam 28 Şubat mağduru, başörtüsünden dolayı okuyamadılar."

SİDER projesi için Ankara'ya sürekli gidip geldiğini, projenin çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, yıl sonunda projenin hayata geçirileceğine de işaret etti.