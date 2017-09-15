GİRİŞİMCİ KADINLAR - Eşinden yadigar spor salonunda şampiyonlar yetiştiriyor

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Raziye Akgül, spor salonu işleten dövüş sporları antrenörü eşi vefat edince üstlendiği görevi 10 yıldır başarıyla yürütüyor.

Akgül, lise yıllarında tanıştığı tekvando sporuna, dövüş sporları antrenörü Yücel Ağören ile evlendikten sonra ara verdi.

Yaklaşık 17 yıllık evliliğin ardından 10 yıl önce eşini kaybeden 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Akgül, Yücelhan Spor Kulübü ve spor salonunun başına geçti.

Dövüş sporları alanında eğitim verilen kulüpte antrenörlük yapabilmek için 10 branşta belge alan Akgül, bugüne kadar 7'si milli, yüzlerce lisanslı sporcu yetiştirdi.

Akgül'ün hem annelik hem de antrenörlük yaptığı çocukları Bahadır Kürşat, Beyzanur ve Yavuzhan Ağören de milli sporcu olma başarısı elde etti.

Raziye Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ölümünün ardından bir süre bocalama devresi geçirdiğini belirterek, ardından kendisini toparlayıp kulübü ve spor salonunu yönetmeye başladığını söyledi.

Eşi öldükten sonra antrenörlük belgeleri alarak salonda eğitim vermeye başladığını anlatan Akgül, "Tekvando dışında 9 branşta daha antrenörlük belgesi aldım. Uluslararası arenalarda öğrenciler yetiştirdim. Milli takıma öğrenciler verdim ve halen kulübümün hem başkanı hem de antrenörüyüm." dedi.

Her gün saat 09.00'da başladığı antrenmanları saat 23.00'e kadar sürdürdüğüne dikkati çeken Akgül, "Ayrıca çocuklarımın üçünü de milli sporcu olarak yetiştirdim. Hem akademik kariyerlerini yapıyor hem de spor hayatlarına devam ediyorlar. Evde çocuklarımın annesi, salonda öğretmenleri, antrenörleriyim." diye konuştu.

Akgül, 2007'den bu yana 7'si milli, binin üzerinde lisanlı sporcu, 2 antrenör ve 6 hakem yetiştirdiğini ifade etti.

- "Hedefim onun gibi iyi bir anne olmak"

Akgül'ün kızı Beyzanur Ağören ise tekvandoya 2 yaşında başladığını ve hala devam ettiğini belirterek, bu alanda Avrupa ikinciliği ve Avrasya birinciliği olduğunu söyledi.

Annesinin kendilerine hem anne hem baba hem de öğretmen olduğunu dile getiren Ağören, "Annemi çok seviyorum, böyle bir anneye sahip olmak gurur verici. Hedefim onun gibi iyi bir anne olmak." dedi.

Yavuzhan Ağören ise spora babası ve annesi sayesinde 5 yaşında başladığını ifade ederek, 2014'de Balkan üçüncüsü olduğunu kaydetti.

Annesinin üzerinde çok emeği olduğunu vurgulayan Ağören, "Babamı kaybedince hem annelik hem babalık yaptı. En önemlisi de bize mücadele etmeyi öğretti." ifadesini kullandı.