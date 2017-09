GİRİŞİMCİ KADINLAR - Eşini okutmak için ticarete atıldı, patron oldu

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis'te eşinin üniversite sınavını kazanması üzerine ailesinin geçimini sağlamak için ticarete atılan Nurten Maraşlıoğlu, iş hayatını başarıyla sürdürüp evini geçindirdi, eşine ve çocuklarına da güzel bir gelecek hazırladı.

Çiçekçilik yapan Hamit Maraşlıoğlu ile 24 yıl önce evlenen Nurten Maraşlıoğlu, evliliklerinin ikinci yılında mutluluklarını dünyaya gelen kızıyla taçlandırdı.

Kızı bir yaşındayken eşi Gaziantep Üniversitesi Konservatuvar Bölümünü kazanan Maraşlıoğlu, onun okul masrafları ve çocuğuna güzel bir gelecek sağlamak için kocasının işlerini geliştirerek patronluğa adım attı.

Yakınlarının da desteğiyle çiçekçi dükkanını butiğe çeviren Maraşlıoğlu, 5 yıl boyunca bir yandan evini geçindirdi diğer taraftan hem eşini okuttu hem de çocuğunun ihtiyaçlarını karşıladı.

Eşinin okulu bitirip öğretmenliğe adım atmasının ardından ev hanımlığına dönen ve bu süreçte iki çocuk daha dünyaya getiren Maraşlıoğlu, 5 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kursuna katıldı.

Kursu tamamladıktan sonra tekrar ticarete atılarak aynı yıl giyim mağazası açan Nurten Maraşlıoğlu, aile bütçesine katkı sunuyor.

Girişimci Maraşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin okulu bitirip öğretmenliğe adım atmasıyla rahat bir nefes aldığını, ikinci çocuğuna hamile kalınca tekrar ev hanımlığına döndüğünü ifade etti.

- Kızı avukat oldu, oğlu tıp kazandı

Geçen beş yılda üçüncü çocuğunu da dünyaya getirdiğini anlatan Maraşlıoğlu, tek maaşla geçinmenin zor olduğunu bu nedenle büyük bir giyim mağazası kurduğunu belirterek, "Çok çalıştım ama emeklerimin karşılığını aldım, kızım avukat oldu, oğlum bu yıl tıp fakültesini kazandı, diğer çocuğum da bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Umarım o da ablası ve abisi gibi iyi bir yere gelir." dedi.

- "Çalışmak lüks değil, şart"

Çoğu kadının çocuklarına bakmak için çalışma hayatından uzak kaldığını, sonrasında ise kendilerine güvenlerini kaybettiğini ifade eden Maraşlıoğlu, bu düşüncenin yanlış bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Çocukları okul çağına gelen kadınların ailesi için bir şeyler yapması gerektiğine inandığını vurgulayan Maraşlıoğlu, "Çocuğumuzu okula gönderdikten sonra bir şekilde üretmemiz, çalışmamız ve ev ekonomisine katkıda bulunmamız lazım. Artık bu lüks değil, şart haline geldi." diye konuştu.

- Eşine minnettar

Hamit Maraşlıoğlu da eşinin desteğini inkar edemeyeceğini ifade ederek, "Her zaman arkamdaydı. İş hayatında her ikimiz de birbirimize her türlü maddi manevi desteği esirgemedik ve bu günlere geldik. Emek olmadan aile kurulmaz. Okula gittiğim dönemde 2 yaşında kızımız vardı, hem iş hem çocuk ve evle ilgilenmek eşimin üzerine kalmıştı. Bu sorumluluğun üstesinden gelmeyi başardı, ona minnettarım." sözlerine yer verdi.