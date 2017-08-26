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GİRİŞİMCİ KADINLAR - Ev hanımıyken "Hanımağa" oldu

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan ev hanımı Rukiye Sarıgül, aldığı hibe destekle 2 bin metrekare alana kurduğu çiftlikte 50 büyükbaş hayvan yetiştiriyor - Hayalindeki çiftliğin sahibi olan 2 çocuk annesi Sarıgül, azmiyle çevresindeki kadınlara da örnek oluyor - Sarıgül: - "Ev hanımıyken Avrupa standartlarında bir çiftliğin sahibiyim. TKDK bize sihirli değnek gibi dokundu. Devletimizin sayesinde iş kadını oldum. Köylüler bana, 'Hanımağa' diyorlar" - "Komşu köylerde yaşayanlar da yaptığım çiftliğin aynısını benden örnek alarak kurmaya çalışıyor"

GİRİŞİMCİ KADINLAR - Ev hanımıyken

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Rukiye Sarıgül, devletten aldığı destekle uzun yıllar hayalini kurduğu çiftliğin sahibi oldu.

Çeltik köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Sarıgül, çiftçilik yapan eşinin kazancı geçimlerine yetmeyince çalışarak aile bütçesine katkı sunmak istedi. Eşinin karşı çıkmasına rağmen ilk etapta 2 büyükbaş hayvan alarak yetiştiriciliğe başlayan Sarıgül, yaptığı araştırmalar sonucu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) girişimcilere hibe destek sunulduğunu öğrendi.

Sunduğu proje TKDK tarafından kabul edilen Sarıgül, 1 milyon 150 bin lira bütçeli projesi için yüzde 60 hibe destek aldı.

Bu destekle 2 bin metrekare alana 3 yıl önce Avrupa Birliği standartlarına uygun dizayn edilen bir çiftlik kuran Sarıgül, bir süre sonra hayvan sayısını 50'ye yükseltti.

Hayvanlarına özenle bakan ve azmi ile başladığı girişimcilikte başarı sağlayan Sarıgül, başta kadınlar olmak üzere çevresindekilere de örnek oluyor.

Köylülerin "Hanımağa" lakabı taktıkları Sarıgül'ün hedefi ise mevcut çiftliğine ilave bir çiftlik daha kurmak.

- "TKDK bize sihirli değnek gibi dokundu"

Sarıgül, ekonomik sıkıntılarla geçen yaşamında başarıya uzanan süreci AA muhabirine anlattı.

Göçer bir aileye mensup olduğunu, evlendiğinde maddi imkansızlıklar içinde yaşam sürdüklerini belirten Sarıgül, bütün gün çocuklarının bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

Sarıgül, evin bütçesine katkı sunmak için araştırma yaptığını, eşine hayvancılık yapmak istediğini söylediğinde, "Sen yapamazsın" tepkisiyle karşılaştığını ifade ederek, aklına koyduğu bu iş için devletin destek verdiğini öğrendiğinde proje hazırladığını dile getirdi.

Sarıgül, projesinin onaylanması ile devlet desteğiyle hayalindeki çiftliği kurduğuna değinerek, "Çok çalıştım, başardım. Eşim de başardığımı görünce bana yardımcı oldu. Zor bir meslek ama yaptım. Ev hanımıyken Avrupa standartlarında bir çiftliğin sahibiyim. TKDK bize sihirli değnek gibi dokundu. Devletimizin sayesinde iş kadını oldum. Onlar olmasaydı biz çiftliğimiz kuramazdık." diye konuştu.

- "Köylüler bana 'Hanımağa' diyorlar"

Ailenin reisinin erkek olduğunu ancak kadınların da üretimde eşlerine yardımcı olması gerektiğini anlatan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Köylüler bana 'Hanımağa' diyorlar. Eşim ailemin reisidir ama ben de üretmek istiyorum. Azim olunca kadın yada erkek fark etmiyor. Kadınlar da her şeyi başarabilir. Hayvanları da aynen çocuk gibi büyütüyorsun. Hayvana da özen ve sevgi gösteriyorsun, büyüyor. Komşu köylerde yaşayanlar da yaptığım çiftliğin aynısını benden örnek alarak kurmaya çalışıyor."

Sarıgül, besiciliği zor olmasına rağmen severek yaptığını vurgulayarak, hedefinin bir çiftlik daha kurmak olduğunu kaydetti.

Kadınlara ayaklarının üzerinde durmaları çağrısında bulunan Sarıgül, bu işle ayaklarının üzerinde durduğunu gösterdiğini, kadınların da kendisinden ilham aldığını aktardı.

Sarıgül, "Köyün bütün kadınları benden ilham alıyor. Onlar da benim gibi çiftlik kurmak istiyorlar. Mutlu oluyorum. Mesleğimin başındayım." dedi.

- Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş, proje sunan yatırımcıları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kurum olarak Diyarbakır'daki kadın yatırımcıların bölgede ön plana çıkmasını istediklerini dile getiren Güneş, Sarıgül'ün sağladıkları 650 bin lira hibe destek ile kazanç elde ettiğini aktardı.

Sarıgül'ün aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunduğuna işaret eden Güneş, kadın girişimcilere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını sözlerine ekledi.

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