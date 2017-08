GİRİŞİMCİ KADINLAR - Hayalini kurduğu işin patronu oldu

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Çalışma hayatına üniversitede okurken başlayan Nuray Karalar, savunma sanayi ve sivil havacılık alanında kurduğu firmalarla 26 yılda birçok başarıya imza atarak, ödüller kazandı.

Karalar, iş hayatına 90'lı yıllarda ODTÜ'deki KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezinin ilk firması olarak 75 metrekarelik bir alanda adım attı. Savunma sanayisi ve sivil havacılık alanında firmalar kuran Karalar, hayat kurtaran ambulans uçak ve helikopterlerin Türkiye'de yaygınlaştırılması için girişimlerde bulundu.

ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden 1992'de mezun olduğunda bir firması bulunan Karalar, o günden sonra firmayı büyütmek için çalıştı. Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara odaklandığını, daha çok savunma sanayi ve havacılık alanında projeler geliştirdiğini anlatan Karalar, hava ambulans sistemini girişimci olarak Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karalar, 2005'ten sonraki dönemde hava araçlarının operasyon ve işletimi ile ilgilenmeye başladıklarını belirterek, küresel bir helikopter üreticisi olan Eurocopter firması ile çalıştıklarını, firmanın sivil helikopterlerini proje ve müşteri bazında sattıklarını söyledi.

Helikopterin belli bir üretim süreci olduğunu ve havacılık üzerine çeşitli ülkelerdeki farklı uygulamalar üzerine çalıştıklarını dile getiren Karalar, şöyle konuştu:

"Avusturya'da gece gündüz uçan ambulans helikopterler gördüm. Bu kırmızı beyaz ambulans helikopterler çok ilgimi çekti. Çünkü bizim ülkemizde ambulans helikopter deyince askeriyede mevcut olan helikopterler akla gelirdi. Avusturya'nın yaklaşık 8 milyon nüfusu olmasına rağmen 24 helikopteri gece gündüz uçtuğunu duyunca 'Bu ülke vatandaşlarına ne kadar önem veriyor' diye düşündüm. 'Bu neden Türkiye'de yok' diye kafamda bir soru işareti oluştu. Ülkeme döndüğümde bunu araştırdım, kazaların en fazla nerede olduğuna baktım, ölümlerin çoğunun acil yardım eksikliğinden kaynaklandığını gördüm. Ekibimle beraber Türkiye'de bu hizmet yapılmış olsa kaç ambulans helikopter gerekir, bunun için nasıl bir yatırım gerekir diye fizibilite çalışması yaptık ve 6 ay sonunda bir proje ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığıyla bu konuda görüşmeye başladık."

Karalar, 2009'da Sağlık Bakanlığının 17 helikopteri hizmete sunduğunu, daha sonra ambulans uçakların da devreye girdiğini söyledi.

"İnsanların hayatının kurtarıldığını görmek benim için muazzam bir duygu." diyen Karalar, 4 yıl süren hava ambulans uçak projeleriyle yurt içi ve yurt dışından 8 bin 600 saatlik uçuşla hastaların taşındığını, bu projeyi başarıyla tamamlandıklarını anlattı.

- "Önceliğim her zaman çocuklarım olmuştur"

Yeni projeleri olduğunu, havacılık sektöründe farklı bir alan üzerine çalıştıklarını ifade eden Karalar, ayrıca yurt dışından ve Türkiye'den havacılık sektörüne girecek firmalara, sistemlerini ne şekilde kuracaklarına yönelik danışmanlık hizmeti verdiklerini dile getirdi.

İş hayatının kadınların "bir sıfır yenik başladığı" bir hayat olduğunu belirten Karalar, kadınların iş hayatı haricinde ailevi sorumlulukları da bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailede iyi eş ve anne olması bekleniyor. O nedenle o dengeleri oturtmak, kadınların iş hayatında başarılı olması veya tercih yapması gerekebiliyor. Ben her iki tarafı da dengede tutabildim. İki çocuğum var, 18 ve 15 yaşlarında. Onlar da iş hayatının içinde büyüdüler. Çünkü gittiğim her ülkede, fuarda, çoğu iş görüşmemde onları da yanımda götürdüm. Değişik kültürler görüp dünyayı tanısınlar istedik. Önceliğim her zaman çocuklarım olmuştur. İşin püf noktası, iyi iş planı yapabilmek."

- "Hem okuyup hem çalışsınlar"

Kadınlara tavsiyelerde de bulunan Karalar, kadın girişimciliğinin ülke açısından çok önemli bir alan olduğunu kaydetti.

Erkekleri yetiştirenlerin de kadınlar olduğuna dikkati çeken Karalar, kadınların bu nedenle iyi eğitim alması gerektiğini, bunun başarıyı getirdiğini ifade etti.

Üniversitelere konuşmacı olarak gittiğini, gençlere üniversitedeyken hem okuyup hem çalışmaları önerisinde bulunduğunu anlatan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle kızlar, hem okuyup hem çalışsınlar. İş hayatında başarılı olmuş kişilerin yanlarında o ofisin havasını bile koklasalar, fotokopi bile çekseler onlar için çok faydalı. Çünkü iş hayatı acımasız. Öğrenci hayatına dalıp sonradan iş bulmaya çalışmak yerine gittikleri firmalarda çalışkanlıklarını gösterip hemen sonrasında istihdam edilebilirler.

Üniversite mezunu olanlara, kendi firmalarını kurmadan önce mutlaka iki, üç yıl kurumsallaşmış firmalarda çalışmalarını öneriyorum. Kadın girişimcilere yabancı dil bilmelerini ve buna ağırlık vermelerini öneriyorum. Tüm girişimciler için bu geçerli. Çünkü dünya ile irtibat kurabilmeniz için bir yabancı dili çok iyi konuşabilmeniz gerekiyor ki o ülkeden iş alabilesiniz. Bunu kendi çocuklarımda uyguladım. Şimdi biri anadili gibi İngilizce biliyor. Diğeri de İspanyolca ve Fransızca biliyor."

Karalar, girişimcilere hangi alanda çalışacaklarsa dünyadaki fuarları gezmelerini tavsiye etti.

- Bir çok ödüle layık görüldü

Nuray Karalar, "Girişimcilik içten gelen bir şey ama sizin bunu şekillendirmeniz gerekiyor. Bu da hayal gücüyle ve kendinize hedef koymanızla oluyor. O hedef ve hayal gücü olmasa bir yerlere gelebilmek mümkün değil." dedi.

Kadın girişimcilere destek veren dernekler bulunduğunu, kadınların buralara üye olmalarını söyleyen Karalar, kendisinin de KAGİDER ve ANGİKAD'a üye olduğunu aktardı. Karalar, kadın girişimcilere verilen hibelerin, desteklerin de bu derneklerden öğrenilebileceğini söyledi.

Dünya Genç Girişimci Yarışmasında 2003'te Türkiye birinciliği, 2004'te ise en iyi iş planlama ödülünü aldığını ifade eden Karalar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2013'te Siirt'te düzenlenen "İnovasyon alanında Türkiye'nin En Başarılı İş Kadını" ödülünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığını kaydetti.