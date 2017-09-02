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GİRİŞİMCİ KADINLAR- Hayallerine KOSGEB'le kavuştu

- Ankara'da yaşayan üç çocuk annesi Fatma Kahraman, aşçı olan büyük oğlunun ısrarı ve KOSGEB'in teşvikiyle işletme sahibi oldu - Hayallerine KOSGEB'le kavuşan Kahraman, Keçiören'de açtığı kafeterya ile istihdam da sağladı - Girişimci Kahraman: - "Kadınlar pek çok konuda erkeklerden daha becerikli. Yeter ki evde oturmasınlar, kendilerini geliştirsinler. Kadınlar da iş hayatında çok başarılı olabilirler"

GİRİŞİMCİ KADINLAR- Hayallerine KOSGEB'le kavuştu

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Başkentte yaşayan üç çocuk annesi Fatma Kahraman, aşçı olan büyük oğlunun ısrarı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının da (KOSGEB) teşviki ile işletme sahibi oldu.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın girişimci olarak kendi işini kurmanın ve işveren durumuna gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Evli ve üç çocuk annesi olduğunu belirten Kahraman, çocukları büyüdükten sonra evde boş vakitlerinin arttığını ve iş hayatına atılmak için araştırma yapmaya başladığını belirtti.

Uzun yıllar evde olduğu için iş hayatıyla ilgili bilgi ve tecrübesinin de bulunmadığını aktaran Kahraman, "Bu nedenle kadınlara yönelik girişimcilik eğitimlerine katılmaya karar verdim." dedi.

- "1071 Kadın Girişimci Projesi hayatımı değiştirdi"

Girişimci Fatma Kahraman, bu düşüncesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde, Keçiören Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezinin (TOGEM) ve KOSGEB'in desteğiyle yapılan "1071 Kadın Girişimci Projesi" kapsamında verilen eğitimlere katıldığını, bu kursla hayatının değiştiğini dile getirdi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayarak girişimcilik sertifikası aldığını belirten Kahraman, en büyük destekçisinin ise aşçılık yapan büyük oğlu olduğunu vurguladı.

Mutfakla arasının çok iyi olduğunu ve yemek yapmayı çok sevdiğini ifade eden Kahraman, aşçı olan oğlunun da tavsiyesiyle kafeterya açmaya karar verdiğini söyledi.

- KOSGEB desteğiyle iş yerini açtı

Kahraman, eğitimlerin ardından iş projesini tek başına yazdığını vurgulayarak "Kafeteryamı açabilmek için hazırladığım proje ile KOSGEB'e başvurdum. Projemin kabul edilmesiyle KOSGEB'den hibe kredi ve aylık kira yardımları aldım. Bu sayede işimi büyüttüm." diye konuştu.

İşlemeciliğini yaptığı kafeteryayı üç yıl önce açtığını söyleyen Kahraman, sağlanan desteklerle yaklaşık iki ay içinde kara geçtiğini anlattı.

Kahraman, şu an üç kişiye istihdam sağladığını belirterek işveren durumuna geldiği için çok mutlu olduğunu ve işlerini daha da büyütmeyi planladığını dile getirdi.

Yaz tatillerinde zaman zaman dükkanına gelip iş isteyen üniversite öğrencileri olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Öğrenciler dersleri başladığında işi bırakmak zorunda kalmalarına rağmen ben onlara iş veriyorum. İşi bıraktıklarında yeni elemanlar almam gerekiyor ama onlara yardımcı olduğum için çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

- "Kadınlar kendi ayakları üstünde dursunlar"

Kadınların da kendi ayaklarının üstünde durabileceklerini vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

"Ben kadınların her işi yapabileceklerine inanıyorum. Bir ihtiyacım olduğunda, kadınlardan alarak çalışan kadınlara destek olmaya çalışıyorum. Kadınlar pek çok konuda erkeklerden daha becerikli. Yeter ki evde oturmasınlar, kendilerini geliştirsinler. Kadınlar da iş hayatında çok başarılı olabilirler."

Fatma Kahraman'ın eşi Dursun Kahraman da eşini her zaman desteklediğini aktararak şunları kaydetti:

"Eşim büyük oğlum aşçı olduğu için böyle bir iş yapmaya karar verdi. Eşim yaptığı her işte azimle çalışan bir kadındır. İş yerini açmadan önce de eğitimlere katıldı ve çok çalıştı. Ben de kendisine destek oluyorum."

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