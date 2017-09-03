GİRİŞİMCİ KADINLAR-Hobisini mesleği yaptı

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Çocukluğundan beri ilgi duyduğu terziliğe evde hobi olarak başlayan 2 çocuk annesi Ferda Şahin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimci kadınlara sağladığı geri ödemesiz kredilerle Keçiören'de atölye kurdu.

Şahin, giysi dikme merakının çocukluk yıllarından geldiğini söyledi.

Annesinin usta bir terzi olduğunu anlatan Şahin, çocukken ilk kıyafetlerini annesinin işlerinden artan kumaşlarla diktiğini aktardı.

Şahin, "Altı, yedi yaşımda bebeklerim için kıyafetler dikmeye çalışırdım. Yıllar boyunca da iyi bir dikiş ustası olmayı hayal ettim." dedi.

- Evlendikten sonra hayalinin peşinden koşmaya başladı

Evlendikten sonra çocukluk hayalinin peşinden yeniden koşmaya devam ettiğini belirten Şahin, becerisini geliştirmek için dikiş kurslarına gittiğini belirtti.

Şahin, "Başta herhangi bir gelir düşüncem yoktu. Kendime ve aileme bir şeyler dikiyordum. Daha sonra akrabalarıma, komşularıma dikiş yaparak ev bütçesine ek gelir sağlamaya başladım." dedi.

İş yeri açmaya karar verdikten sonra 5 yıl boyunca yakın çevresine dikiş dikerek hem hayalleri için birikim yaptığını hem de profesyonellik kazandığını anlatan Şahin, "O yıllarda evde bir şeyler dikerek tecrübem arttı. Daha profesyonel işler yapmaya ve maddi kazanç elde etmeye başladım. Tecrübem ve maddi birikimim yeterli seviyeye ulaştığında da iş yerimi açmanın vaktinin geldiğini düşündüm." dedi.

Şahin, çevresinden devletin girişimci kadınlara verdiği destekleri duyduğunu ve araştırmalar yapmaya başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu araştırmalarım sırasında KOSGEB'in girişimci kadınlara geri ödemesiz krediler verdiğini öğrendim. Bunları takip etmeye başladım. Sağlanan desteklerden faydalanabilmek için eğitimler veriliyordu. KOSGEB ile Keçiören Belediyesinin iş birliğiyle yapılan bir projeden haberim oldu. Oraya başvuru yaptım ve eğitimlerine katıldım. Daha sonra da iş yeri açma sürecine başladım."

Atölyesini açma sürecinde birkaç yıl boyunca dükkan arama, malzeme temin etme, makine alma gibi hazırlıklar yaptığını anlatan Şahin, bu süreçte evde sürekli dikiş dikerek maddi birikim yapmaya devam ettiğini söyledi.

- KOSGEB'in destekleriyle işini büyüttü

Şahin, 3 yıl önce atölyesini açtıktan sonra KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı desteklerden yararlandığını belirterek, "İş yerimi açtıktan sonra evraklarımı hazırlayıp KOSGEB'e verdim. Hibe kredi desteği ve aylık kira yardımı aldım. KOSGEB'in sağladığı desteklerle işimi büyüttüm. Daha sonra kendi çabamızla devam edebilecek duruma geldik." dedi.

Şu an ablası ve bir çalışanıyla birlikte işleri yürüttüklerini söyleyen Şahin, işveren durumuna gelmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

- "Eşim benden daha çok heyecanlandı"

Eşinden çok destek gördüğünü anlatan Şahin, "Böyle bir durumda eşiniz destek olmazsa bir şeye karar vermek ve gerçekleştirmek çok zor. Çünkü iş yerinin açılma sürecinde, hem iş yeri hem de evle ilgili işlerde eşlerin mutlaka birbirine destek olması gerekiyor. Ben de bu süreçte eşimden çok destek gördüm. Hatta zaman zaman eşim benden daha çok heyecanlanıp daha çok sevindi." şeklinde konuştu.

Şahin, ayrıca 2 yıl boyunca stilistlik eğitimi olduğunu belirtirken, atölyesinde gelinlik dışında her türlü bayan kıyafeti diktiklerini söyledi.

Şahin, "Bize gelen müşteriler kendileri kumaşlarını getiriyorlar. Ben 2 sene de stilistlik eğitimi aldım. Müşterilerin istedikleri modele göre çizimlerini yapıyoruz. Daha sonra provalı, kişiye özel dikim işlemlerine başlıyoruz. Konfeksiyon usulü seri üretim yapmıyor, tamamen kişiye özel kıyafetler üretiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Başarı için adım adım ilerlemek gerekiyor"

Dikiş atölyesi açmanın yıllardır hayali olduğunu vurgulayan Şahin, "Hayallere hemen ulaşılmıyor. Belirli bir çaba, sabır ve birikim gerekiyor. Uzun yıllar verdiğim emeğin sonucunda, imkanlar oluştu ve dikiş atölyemi açtım." dedi.

Şahin, bütün kadınların iş hayatında başarılı olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birden, hiç bir hazırlık yapmadan, anlık heyecanla işe dalmak yanlış bir şey. Yapılacak işin tecrübesini ve birikimini mutlaka sağlamak lazım. Bir de altından kalkamayacağımız borçlarla bir işe girersek belki hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Başarı için düşünerek, adım adım ilerlemek gerekiyor. Bütün kadınların iş hayatında başarılı olabileceğine inanıyorum. Kadınların başarısı, ailelerini, eşlerini, çocuklarını da mutlu edecektir. Sadece maddi anlamda değil. Bir şey üretiyor olmak, her gün yeni insanlar tanımak, insanlarla diyalog içinde olmak çok güzel bir şey."