GİRİŞİMCİ KADINLAR - İflas eden kocasının patronu oldu

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis'te devlet desteğiyle kendi işini kuran Meral Dama, açtığı pasta imalathanesi ve pastanede eşinin yanı sıra 34 kişiye iş imkanı sunuyor.

Uzun yıllar Kütahya'da yaşayan ve eşinin işlerinin kötüye gitmesi üzerine memleketleri Kilis'e dönme kararı alan 2 çocuk annesi Meral Dama, İŞKUR tarafından düzenlenen KOSGEB Girişimcilik kursuna katıldı. 70 saatlik mesleki eğitim kursunun ardından iş yaşamına atılan ve aldığı krediyle pastane açan Dama, başarılı çalışmalarıyla hemcinslerine örnek oldu. Kısa sürede hayallerini gerçekleştiren Dama, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

İşletmeci Meral Dama, AA muhabirine, Kilis'e gelmelerinin ardından iş arayışına başladıklarını, eşiyle dolaşırken gördükleri bir dükkanın dikkatlerini çektiğini ve oraya pastane kurmaya karar verdiklerini aktardı. Dama, şöyle konuştu:

"Yaptığım araştırmalar sonrası KOSGEB'in kadın girişimcileri desteklediği bir projesi olduğunu öğrendim ve başvurumu yapıp kurslarına katılarak aldığım destekle burayı açtım. İlk geldiğimde burası küçücük bir dükkandı. Zamanla kazandıkça geliştirdik, büyüttük. Elimizden geldiği kadarıyla her gün daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Küçücük bir işletme iken şu anda 36 kişi ile çalışıyoruz. İkinci katı aldık, daha sonra arka taraftaki iş yerlerini kattık. Şu anda imalathanemiz sığmadığı için onu da başka bir binanın altına taşıdık. Kadın girişimci olarak devletimizin de desteğiyle eşimin de işimin de patronu oldum."

- "Zincirleşmeye doğru gidiyoruz"

Küçük bir işletmeyken şu anda zincirleşmeye doğru devam ettiklerini anlatan Dama, hemcinslerine de tavsiyelerde bulunarak, kadınların ilk önce kendisine güvenmesi, yapacağı işin ne olduğunu bilmesi ve devletin verdiği desteklerden muhakkak yararlanması gerektiğini belirtti.

Açtıkları iş yeriyle bölgedeki önemli bir ihtiyacı gidermenin yanı sıra istihdama da katkı sağladıklarına işaret eden Dama, "Pastanede eşimin yanı sıra 34 kişi çalışıyor." dedi.

KOSGEB İl Müdürü Murat Küçükoğlu da kurum olarak Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe, geri ödemeli olarak da 100 bin lira destek sağladıklarını söyledi.

Girişimcilik programları sonrası kurulan işletme sayısının her geçen gün daha da arttığına işaret eden Küçükoğlu, "Bu tür işletmeleri görünce tarifi zor bir memnuniyet duygusu yaşıyor ve gururlanıyoruz, çünkü ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar." diye konuştu.







