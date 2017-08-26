GİRİŞİMCİ KADINLAR - Kantin işletmeciliğinden fabrikatörlüğe

YALOVA (AA) - İSMAİL ERSAN - Yalova'da, iş hayatına kantin işletmeciliğiyle başlayan kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle 1,5 yıl önce kurduğu plastik ambalaj ve kasa üretme fabrikasında 25 kişiye istihdam sağlıyor.

Yalovalı 32 yaşındaki kadın girişimci Zeynep Çakır, çalışma hayatına 7 yıl önce okul kantini işleterek başladı. Bir taraftan yeni iş imkanları arayışında olan bir taraftan da kantin işletmeciliğine devam eden Çakır, kantinde geçen 5 yıllık sürenin ardından Yalova-Bursa karayolunda fabrika kurdu.

Fabrikada yıllık 1,5 milyon adet plastik kasa üreten Çakır, Yalova'daki çiçekçilik sektörünün ihtiyacını karşılıyor. 25 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretilen kozmetik ambalaj ürünleri ise Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Irak, İran ve bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Genç girişimci Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın girişimci olarak insanlara iş imkanı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Çakır, çalışma hayatına okul kantini işleterek başladığını, 5 yıl bu işi yaptıktan sonra yeni iş imkanları için araştırma yaptığını ifade ederek, kozmetik sektörünün hareketli olduğunu fark ettiğini belirtti.

Bu alanda bir şeyler yapmak için KOSGEB'in girişimcilik kursuna gittiğini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Kantinden kazandıklarım, birikimlerim ve KOSGEB desteğiyle makineler aldım ve iş yapmaya başladım. Bir makine, iki makine derken işimizi büyüttük. Şimdi 7 makinemiz var. Daha sonra araştırmalarıma devam ettim. Yalova çiçekçilikte gelişmiş bir kent. Çiçek taşıma kasaları da Yalova dışından alınıyordu. Açığı gördük ve bu işi de yapmak için makine aldık. Kasa üretimi için KOSGEB'den geri ödemeli faizsiz krediden yararlandım. Daha sonra kalıbını yaptırdık artık Yalova'da çiçek taşıma kasalarını biz üretiyoruz."

- "Yıllık 1,5 milyon adet kasa üretiyoruz"

Çakır, yanında 25 kişinin çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kozmetik ürünler için üretilen ambalaj bölümünde 10, kasa üretim bölümünde de 15 kişi çalışıyor. 7 gün 24 saat üretim yapıyoruz. Yıllık 1,5 milyon adet kasa üretiyoruz. Kozmetik ambalajları için de gelen siparişe göre üretim yapıyoruz. Kasa üretiminde şimdilik Yalova'daki müşterilerimize yetişmeye çalışıyoruz. İleride hedefimiz bu kasaları Türkiye'nin birçok iline göndermek. Kozmetik ambalaj ürünlerimizi de tüm Türkiye'ye Suriye, Irak, İran ve bazı Avrupa ülkelerine gönderiyoruz."

Çalışanlarıyla arasında patron işçi ilişkisinin bulunmadığını, arkadaş gibi olduklarını anlatan Çakır, "İçeride beraber çalışıyoruz onlarla. Çünkü onların neler yaşadıklarını ben de yaşadım çok zorluk çekerek bu konuma geldim. Çalıştığımda eşimi ve çocuğumu da ihmal etmiyorum. Okula giden çocuğum var hem ona baktım hem de çalıştım. Hedefim iki yıl içerisinde çalışan sayımızı 300 kişiye çıkartmak. Kapalı bin metrekare yerimiz var bu alanımızı da daha da büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Devletimiz, hükümetimiz kadınlara çok destek veriyor"

Çakır, kadınların da iş hayatında başarılı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeter ki inansınlar. Kadınlar her zaman daha güçlü daha başarılıdır. Ben inandım, azmettim ve hırs yaptım, bugünlere geldim. Sabahlara kadar çalıştım. Fabrikayı ilk kurduğumda evimi unutmuştum. Ama başarılı olmamın mutluluğu bana yetti. Kadınlara yönelik daha önce destekler yoktu. Şimdi devletimiz, hükümetimiz kadınlara daha çok destekler veriyor. Ev hanımlarının da bundan faydalanmaları lazım. Kadınlara verilen destek daha fazla. Kadınların bunu fırsata çevirip değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle güçlü kadınların başarılı olamayacağı hiçbir iş yoktur. Devletin sağladığı bu imkanlardan yararlanarak birçok kişiye ekmek sağlayabilirler. Devletin sağladığı imkanlarından yararlanarak ben de kantin işletmeciliğinden buralara kadar geldim. 25 kişiye ekmek kazanma olanağı sağladıysam ne mutlu bana."