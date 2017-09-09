Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

GİRİŞİMCİ KADINLAR - Kırkından sonra ev hanımlığını bırakıp hayalini gerçekleştirdi

- Trabzonlu 53 yaşındaki İlmiye Çiçek, eşine destek amacıyla 7 yıl önce aldığı eğitim ve sertifikalarla atıldığı pastacılık sektöründe işinin patronu oldu - Girişimci Çiçek: - "Uzungöl Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olduğu için çok yoğun oluyoruz. Ben bu işe kendimi adadım. Mutluyum. İşimi zevkle yapıyorum"

GİRİŞİMCİ KADINLAR - Kırkından sonra ev hanımlığını bırakıp hayalini gerçekleştirdi

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzonlu İlmiye Çiçek, 7 yıl önce çalışmaya karar vererek aldığı eğitim ve sertifikalarla pastacılık sektörüne atıldı.

İki çocuk annesi 53 yaşındaki Çiçek, çocuklarını büyüttükten sonra eşine destek olmak amacıyla 2010 yılında İŞKUR bünyesinde açılan girişimcilik kurslarına katıldı.

Ardından Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptırarak kalfalık ve ustalık belgesi alan Çiçek, daha sonra hayalini gerçeğe dönüştürerek pasta imalatı üzerine iş yeri kurdu.

Çiçek, iş yerinde eşi ve oğlunun yanı sıra istihdam ettiği 3 personel ile ilçedeki kafeterya, lokanta, otel ve pansiyonlar ile düğünlere sipariş üzerine yaş pasta, kuru pasta ve tatlı üretiyor.

İlmiye Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce Uzungöl'de bir yakınının düğününe katıldığını belirterek, düğün pastasının Trabzon'da yaptırılmasının dikkatini çektiğini, Uzungöl'de de böyle bir yere ihtiyaç olduğunu düşündüğünü anlattı.

Çocuklarını büyüttükten sonra eşine destek olmaya karar verdiğini ifade eden Çiçek, bunun üzerine 2010 yılında Uzungöl'de ihtiyaç olduğunu düşündüğü pastacılık sektörüne atılmaya karar verdiğini söyledi.

Çiçek, gerekli sertifika, kalfalık ve ustalık belgelerini aldıktan sonra bir süre evden çalıştığını, ardından da iş yerini açtığını kaydetti.

- "Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

İş yeri kurmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayan Çiçek, "Şimdiyse hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 5 yıldır kendi işimin başındayım. Sipariş üzerine imalathanemizde yaptığımız tatlı ve pastaları tesislere veriyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Onlara da perakende satış yapıyoruz. Uzungöl Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olduğu için çok yoğun oluyoruz. Ben bu işe kendimi adadım. Mutluyum. İşimi zevkle yapıyorum." diye konuştu.

Kadınlara tavsiyelerde de bulunan Çiçek, "Kadınlar yeteneklerini sergilemekten ve girişimci olmaktan çekinmesin, cesaretli olsun. Türk kadını her zaman çalışıp üretime katkı sunmalı. Böylelikle eşine de yardımcı olur." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İlmiye ÇiçekPastacılıkTrabzonUzungöl
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5