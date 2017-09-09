GİRİŞİMCİ KADINLAR - Kırkından sonra ev hanımlığını bırakıp hayalini gerçekleştirdi

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzonlu İlmiye Çiçek, 7 yıl önce çalışmaya karar vererek aldığı eğitim ve sertifikalarla pastacılık sektörüne atıldı.

İki çocuk annesi 53 yaşındaki Çiçek, çocuklarını büyüttükten sonra eşine destek olmak amacıyla 2010 yılında İŞKUR bünyesinde açılan girişimcilik kurslarına katıldı.

Ardından Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptırarak kalfalık ve ustalık belgesi alan Çiçek, daha sonra hayalini gerçeğe dönüştürerek pasta imalatı üzerine iş yeri kurdu.

Çiçek, iş yerinde eşi ve oğlunun yanı sıra istihdam ettiği 3 personel ile ilçedeki kafeterya, lokanta, otel ve pansiyonlar ile düğünlere sipariş üzerine yaş pasta, kuru pasta ve tatlı üretiyor.

İlmiye Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce Uzungöl'de bir yakınının düğününe katıldığını belirterek, düğün pastasının Trabzon'da yaptırılmasının dikkatini çektiğini, Uzungöl'de de böyle bir yere ihtiyaç olduğunu düşündüğünü anlattı.

Çocuklarını büyüttükten sonra eşine destek olmaya karar verdiğini ifade eden Çiçek, bunun üzerine 2010 yılında Uzungöl'de ihtiyaç olduğunu düşündüğü pastacılık sektörüne atılmaya karar verdiğini söyledi.

Çiçek, gerekli sertifika, kalfalık ve ustalık belgelerini aldıktan sonra bir süre evden çalıştığını, ardından da iş yerini açtığını kaydetti.

- "Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

İş yeri kurmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayan Çiçek, "Şimdiyse hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 5 yıldır kendi işimin başındayım. Sipariş üzerine imalathanemizde yaptığımız tatlı ve pastaları tesislere veriyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Onlara da perakende satış yapıyoruz. Uzungöl Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olduğu için çok yoğun oluyoruz. Ben bu işe kendimi adadım. Mutluyum. İşimi zevkle yapıyorum." diye konuştu.

Kadınlara tavsiyelerde de bulunan Çiçek, "Kadınlar yeteneklerini sergilemekten ve girişimci olmaktan çekinmesin, cesaretli olsun. Türk kadını her zaman çalışıp üretime katkı sunmalı. Böylelikle eşine de yardımcı olur." ifadesini kullandı.