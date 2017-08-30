GİRİŞİMCİ KADINLAR - KOSGEB kredisiyle açtığı atölyede kadınları istihdam ediyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - İstanbul'da yaşayan Ummuhan Cengiz, girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe krediyle kurduğu tekstil atölyesi ile kadınlara istihdam sağlıyor.

İlkokul mezunu 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Ummuhan Cengiz, eşinden ayrıldıktan sonra geçimini sağlamak için çalışmaya başladı.

Birçok sektörde çalışan Cengiz'in hayatı, kendi işini kurmak isteyen ev hanımlarına yönelik devlet desteği alabilmeleri için açılan girişimcilik kursuna katılmasıyla değişti.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce KOSGEB işbirliğinde "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kapsamında verilen kursa katılan Cengiz, 50 bin lira hibe kredi ile Kadder Tekstil atölyesini açarak hayalini gerçekleştirdi.

Büyük bir cesaret örneği göstererek verdiği mücadele sonrası kendi işinin patronu olan Cengiz, başarıya giden hikayesini AA muhabirine anlattı.

- "Devletimin yardımlarıyla işimi daha da büyütmeyi düşünüyorum"

Cengiz, çocuklarını okutmak ve geçimlerini sağlamak için 20 yıl birçok sektörde çalıştığını söyledi.

Çalıştığı alanlarda aradığını bulamadığını ve kendisini geliştirmek istediğini anlatan Cengiz, girişimcilik kursuna katıldığını kaydetti.

Cengiz, kursun ardından KOSGEB'den geri ödemesiz 50 bin lira hibe kredisi aldığını aktararak, arkadaşlarıyla birlikte düşünerek tekstil atölyesi kurmaya karar verdiğini belirtti.

Önce taksitle makineleri satın aldığını dile getiren Cengiz, "Esenler'de dükkanımı da tuttum. Devletimin yardımlarıyla işimi daha da büyütmeyi düşünüyorum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Devletimden, milletimden, bu devlet hibesi desteğini çıkaranlardan Allah bin kat razı olsun." diye konuştu.

Atölyesini 3 ay önce açtıktan sonra işine dört elle sarılan Cengiz, makinelerin sayısının artırarak daha fazla ürün hazırlamaya, müşteri ve ürün kapasitesini de arttırmaya başladığını söyledi.

Müşteri portföyünün gelişmesiyle kadınlara istihdam da sağlamaya başladığını ve kendi işinin patronu olduğunu ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Atölyemde şu an 10 kadın işçi çalışıyor. Vatani görevini yapmakta olan askerlerime, çocuklarıma, kardeşlerime elbiselerini dikiyoruz. Bu ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidiyor. En özeli budur; benim askeriye penyemdir. Benim mesleğim, ekmek param budur. Hep bu konuma gelmeyi hayal ediyordum. Daha da büyük hayallerim var."

- "Kadınlar cesaretleri ve çalışma azmiyle her işi başarabilir"

Hayatta verdiği mücadelenin ardından cesareti, azmi, aldığı eğitim ve krediyi kullanarak iş sahibi olduğunu belirten Cengiz, kadınların cesaretleri ve çalışma azmiyle her işi başarabileceğini vurguladı.

Cengiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınlar, 'Hiçbir zaman bizim eşimiz var, evde oturalım, biz ev hanımıyız.' demesinler. Evden dışarı çıksınlar, gitsinler, eğitimlere katılsınlar, bilgi alsınlar, tecrübe kazansınlar. Evde oturmakla bir şey olmuyor. Başarımın sırrı kendime güvenmek. İki çocuk büyüttüm, hep kendim çalıştım. Eşimden ayrıldım. Hep yalnız başımaydım. Önce Allah diyorum, kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrendim ve iki çocuk okuttum. Oğlum Emrah üniversitede 3. sınıfta okuyor. Diğer oğlum Samet ise lise 1. sınıfa gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun, eşimden ayrıldım diye kaderime, kendime, dünyama küsüp çekilmedim. Hep çalıştım. Ayaklarının üzerinde durmak ne kadar gurur vericidir bilir misiniz? Ben bunu biliyorum, yaşadım."

Kendisi gibi girişimci olmak isteyen kadınlara KOSGEB'e başvurup eğitim ve sertifika almalarını tavsiye eden Cengiz, gelecekte bir plastik atölyesi açmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.