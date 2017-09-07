GİRİŞİMCİ KADINLAR - Küçük yaşta başlayan çıraklık patronluğa dönüştü

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresunlu Elif Bayram, babasının vefatından sonra devraldığı fırının yanı sıra farklı sektörlerde kurduğu iş yerlerini başarıyla yönetiyor.

Merkeze bağlı Çıtlakkale Mahallesi'nde 14 yaşında babasına ait fırında çıraklık yapmaya başlayan 38 yaşındaki Bayram, babasının 10 yıl önce vefat etmesiyle işleri devraldı.

Fırına yeni makineler alarak üretim kapasitesini artıran Elif Bayram, aynı mahallede satın aldığı arsada iki katlı düğün salonu yaptırdı. Kentte bir de okul kantini işleten Bayram, 20'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Elif Bayram, babasıyla çalışarak fırıncılık işini öğrendiğini belirterek, "İmalatından satışına gerekli yerlerde babama yardım ettim, yıllar geçtikçe bu işi tamamen öğrendim. Babamla birlikte 14 yıl çalıştım." dedi.

Bayram, 10 yıl önce babasının vefat etmesinden sonra işi devam ettirdiğini dile getirerek, bu süre zarfında fırının üretim kapasitesini artırdığını söyledi.

Fırın işletmesinin haricinde farklı sektörlere de atılmaya karar verdiğini anlatan Elif Bayram, şöyle konuştu:

"İş çeşitliliğini artırmak istedim. Arsa satın aldık, iki katlı düğün salonu açtık. Giresun'da düğün salonu olarak projelendirilmiş çok fazla bir yer yok, dükkan altı veya bir yerin kiralanmasıyla düğünler yapılıyor. Ben de düğün salonuna göre proje edilmiş, insanların daha keyif alabileceği bir yer olsun istedim."

- "Bundan sonraki hedefim fırıncılık sektöründe büyümek"

Bayram, bundan sonraki hedefinin fırıncılık sektöründe büyüme olduğunu vurgulayarak, böylelikle istihdam sayısında da artış meydana getireceğini kaydetti.

Babasının yanında erken yaşta işi öğrenmenin kendisine büyük avantaj sağladığına dikkati çeken Elif Bayram, "İşi öğrenmeseydim sonradan yapmayabilirdim ama işi bildiğim için devam etmek istedim. Genelde erkek çocukları devam ettiriyor ama benim babamın o tür düşünceleri yoktu. Kız çocuklarına önem veren, hem öğrenimini tamamlamasını hem de işletmelerde iyi bir yere gelmesini isteyen biriydi." diye konuştu.

Bayram, cinsiyetle alakalı bir iş yapmadığını da belirterek, "Biliyorsan, yapabiliyorsan yaparsın. Babam 'Sen kız çocuğusun, yapamazsın' demedi, her zaman destek oldu. Şimdi ben de ondan kalan işleri büyütüyorum, bunun için de mutluyum. Babamın güvenini boşa çıkarmadım." ifadelerini kullandı.