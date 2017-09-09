GİRİŞİMCİ KADINLAR - Kurduğu sera ile eşini iş sahibi yaptı

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Kandemir, işsiz eşine destek olmak amacıyla başvurduğu Genç Çiftçi Destekleme Projesi'nden aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle kurduğu sera sayesinde ailesinin geçimini sağlıyor.

Batman merkezden Balpınar beldesine gelin giden Kandemir, işsiz eşine destek sunmak amacıyla ev hanımlığını bir kenara bırakıp Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Projesinin kabul edilmesiyle 30 bin lira hibe desteği alan Kandemir, kendilerine ait arazi üzerine bin 500 metrekarelik sera kurdu.

İşsiz eşiyle sabah erken saatlerden itibaren seraya giden Kandemir, burada yetiştirdiği sebzeleri marketlere ve pazarcılara satıyor.

Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlendikten sonra ne kendisinin ne de eşi Ömer Kandemir'in çalıştığını anlattı.

Bir müddet sonra geçim sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Kandemir, projenin hayata geçirilmesiyle eşi ile iş sahibi olduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kandemir, daha önce organik ürünlerin sadece adını duyduğunu ancak şimdi bu ürünleri kendisinin yetiştirdiğini bildirerek, "Serada dönemsel ürün ekiyoruz. İlk olarak marul ektik ardından salatalık ve domates, zamanı geldiğinde de karnabahar ve lahana ekeceğiz." dedi.

- Eşiyle gurur duyuyor

Elif Kandemir ile gurur duyduğunu kaydeden Ömer Kandemir ise eşi sayesinde işsiz kalmaktan kurtulduğunu söyledi.



Eşi adına çıkan 30 bin lira hibe desteği ile hayatlarının değiştiğini vurgulayan Kandemir, şunları dile getirdi:



"Daha önce çalışmıyorduk, işimiz yoktu ama Genç Çiftçi Projesi'ni duyunca eşim başvurdu ve şansımıza bize 30 lira hibe çıktı. Seranın geliri var. Geçimimizi sağlamaya yetiyor, maddi yönden bizi oldukça rahatlattı. Daha önce pazardan alamadığımız ürünleri şimdi biz pazarlara satıyoruz."