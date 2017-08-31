GİRİŞİMCİ KADINLAR - Lise sırasından G20'ye uzanan yardım eli

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - Lise çağında başladığı ve aralıksız devam ettiği sosyal sorumluluk projeleriyle kısa sürede Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkede 18 bin öğrenciye ulaşan Ece Çiftçi, temmuzda Almanya'da düzenlenen G20 kapsamındaki çalışmalara davet edilerek, dünya liderleri karşında 23 yaşında Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdi.

Liseye giderken okullarına gelip, sosyal sorumluluk konusunda konferans veren akademisyenden etkilenen Çiftçi, o andan itibaren kendisini öğrencilere adamaya karar verdi.

İlk iş olarak yakın arkadaşlarıyla okul bünyesinde kulüp kuran Çiftçi, yaz tatilinde Şanlıurfa'daki bir okulda 14 yaşındayken ilk projesini hayata geçirdi.

Üniversitede bu alanda çalışmalara devam eden Çiftçi, mezun olduktan sonra ise kendisini tamamen bu işe vererek, 2013'te SosyalBen Derneği'ni kurdu.

Genç girişimci Çiftçi, kısa sürede Türkiye'nin her köşesinde binlerce öğrenciye ulaşmasının ardından, yardım elini dünya çocuklarına uzatmaya karar verdi. Moğolistan'dan Makedonya'ya, Kamboçya'dan Şili'ye kadar dünya çapında yaptığı projeler dikkati çeken Çiftçi, son olarak da bu yıl temmuzda Almanya'da düzenlenen G20'nin alt komisyonlarından Girls20'ye davet edilerek, henüz 23 yaşındayken dünya liderlerine rapor hazırlama görevini başardı.

- "Sahada 350 gönüllüyle öğrencilere ulaşıyoruz"

SosyalBen Vakfı Başkanı Ece Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz liseye yeni başlamışken bu işe gönül verdiğini ve o günden bu yana tüm zorluklara rağmen yılmadan çalıştığını anlattı.

Kısa sürede çok önemli mesafe katettiklerini dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"7 yılda lise kulübüyle yola çıkarak, 10 ülkede faaliyet gösteren bir vakfa dönüştük. İlk başta okul arkadaşlarımla çıktığım yolda şu anda sahada çalışan 350 gönüllümüzle, 7-13 arası yaş öğrencilerimiz için çalışıyoruz. İmkanı olmayan bu çocukların yetenek ve sosyal becerilerini geliştirmek istiyoruz. Özellikle taşımalı eğitimin olduğu yerleri seçiyoruz. Buraya gidince bir hafta boyunca 16 atölyemizde öğrencilere resim, müzik, dans, yazarlık, spor, yaratıcılık gibi alanlarda 36 saatlik eğitim veriyoruz. Sonunda da bu kişilere ilgi alanlarına göre yönledirme yapıyoruz. İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Çanakkale ve Karabük'te de bölgesel temsilciliklerimiz var. Hepsi üniversite öğrencisi. Şu ana kadar 54 ilde çalışma yaptık."

Çiftçi, yurt dışında çalışmanın zorluğuna değinerek, belirledikleri ülkelerdeki STK'larla iletişime geçip projelerini anlattıklarını, daha sonra da onlarla işbirliği yaparak, belirledikleri okullardaki öğrencilere ulaştıklarını ifade etti.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı 18 bin öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Çiftçi, bunun çok daha fazlasına ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Çiftçi, finansman sorununu çözmek için de farklı bir formül geliştirdiklerini belirterek, "Vakıf, aslında bir sosyal girişimcilik modeli. Kendisini fonlaması için Sosyalben Store ve SosyalBen Akademisini kurduk. Store'de gönüllülerimizin ürettiği ürünleri satıyoruz. Akademi ile de eğitim kurumları ve kurumsal firmalara sosyal sorumluluk alanında danışmanlık yapıyoruz. Buradan gelen gelirle de çalışmalarımızı fonluyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin yardım elini yurt dışına uzattık"

Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Çiftçi, şunları söyledi:

"İlk başta buraya uzmanlar getirip tecrübelerinden faydalanıyorduk ancak artık bizi yurt dışına çağırmaya başladılar. Geçen yıl Brooklyn Belediyesi bize ulaşıp, partner olmak istediklerini belirtti. Gittik ve kendileriyle işbirliği imzaladık. Bu kapsamda, yaptığımız çalışmaları oradaki belediye çalışanları ve öğrencilere anlattık. Ayrıca, yurt dışında da ödüller almaya başladık. Mesela Teksas'ta bulunan bir dernek tarafından, 'Topluma Hizmette Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldük."

G20'ye davet edilmelerine de değinen Çiftçi, "Alt komiteleri var. Bunlara 18-23 yaş arası girişimci olan kişileri davet ediyorlar. Sonra bu kişiler orada ortaklaşa çalışarak, belirlenen bir konuda, G20 liderlerine sunulmak üzere rapor hazırlıyor." dedi.

Türkiye'den bu yıl kendisinin davet edildiğini belirten Çiftçi, sözlerini, "Dijital ekonomi, küresel ısınma ve göç konularında kadınların yaşadığı problemleri ele aldık. Bir hafta boyunca buna çalıştık. Sonra da raporu hazırladık. Önemli bir rapordu. Rapor liderlere sunuldu." diye tamamladı.