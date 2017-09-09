GİRİŞİMCİ KADINLAR - Muş'ta kurduğu fabrikada 20 kişiyi iş sahibi yaptı

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ/MEHMET CAN ALKAŞ - Muş'ta 3 yıl önce aldığı devlet desteğiyle süt ürünleri fabrikası kuran Reyhan Tekemen, 20 kişiye istihdam sağlıyor.

Tekemen, 3 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 50 hibe desteği alarak, Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde süt ürünleri fabrikası kurdu.

Fabrikada 20 kişiyi istihdam eden Tekemen, ürettiği ayran, yoğurt, kaymak, beyaz peynir, lor ve kaşar peyniri ile tereyağını Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor.

Tekemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt fabrikası hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Fabrikada günde 10 ton süt işlediklerini anlatan Tekemen, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 20 ton süt işlemek. Ürünlerimiz katkısız ve organik, çok talep var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Kadın olduğum için hiç zorlanmıyorum. İşime sürekli gidip geliyorum. Tüm kadınlara örnek olmak istiyorum. Yapabilirler, korkmasınlar. Kadınlar da TKDK'ya başvurabilir. Onlar da birey, erkeğin eline bakmasınlar. Ayaklarının üstünde dursunlar."

Reyhan Tekemen'in eşi Erhan Tekemen ise eşinin başarısıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Eşiyle başladıkları iş hayatında başarıyı yakaladıklarını anlatan Tekemen, "Hayata geçirmek istediğimiz projeyi TKDK sayesinde gerçekleştirdik. Ürünlerimiz oldukça kaliteli." dedi.

- "Reyhan hanımdan cesaret alsınlar"

TKDK Muş Koordinatörü Beytullah Uygur da Tekemen'in kurduğu fabrikanın gün geçtikçe büyüdüğünü dile getirdi.

Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Uygur, "Kadınlarımızın projeleri diğerlerine göre öncelikli. Muş'taki bütün kadınlarımıza bu tür yatırımlara girmelerini öneriyoruz. Burası çok güzel bir işletme. Kadınların da her türlü işi yapabileceklerini buradan çok rahat şekilde görebiliyoruz. Diğer kadınlarımız da Reyhan hanımdan cesaret alıp bu tür yatırımlara girebilir." ifadelerini kullandı.



