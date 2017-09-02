GİRİŞİMCİ KADINLAR - Ninesinden öğrendiği tarifle iş hayatına atıldı

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) açtığı kursa katılan ve hibe desteğiyle 3 yıl önce turşu imalathanesi kuran kadın girişimci, istihdam ettiği 60 kişiyle siparişleri karşılamakta güçlük çekiyor.

Girişimci Selma Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk turşularının hem yurt içi hem de yurt dışında ünlü olduğunu söyledi.

Çubuk Belediyesi ve KOSGEB'in 3 yıl önce açtığı girişimcilik kursuna katıldığını belirten Aslan, ninesinden öğrendiği tarifle turşu imalathanesi açmaya karar verdiğini dile getirdi.

Aslan, evde yaptığı turşuların hem yakınları hem de komşuları tarafından çok beğenildiğini ifade ederek, çevresinden aldığı takdirin cesaret ve güç verdiğini ve bu sayede girişimci olduğunu anlattı.

Hazırladığı projeyle hibe desteği başvurusunda bulunduğunu kaydeden Aslan, şöyle konuştu:

"Üç çocuk annesiyim. Eşimin aldığı maaşla çocukları okutmakta zorlanıyorduk. Basından ilçemizde KOSGEB kursunun açıldığını öğrendim. Bunun üzerine belediyeye giderek kursa kayıt yaptırdım. İlk önce yapıp yapamayacağım konusunda çekincelerim vardı. Sağ olsunlar kursta hocalarımız girişimcilik konusunda büyük destek oldu. Eşimin de desteğiyle turşu üretimi üzerine yaptığımız başvuru kabul edildi. Devletimizin desteğiyle makinelerimizi aldık. Eleme, yıkama, doğrama makinelerimizi aldık. İşletmeyi kuralı 3 yıl oldu her yıl kapasiteyi artırıyoruz. İşimizi geliştirmeye başladık. İnşallah daha da ilerleriz. Şu anda taleplere yetişemiyoruz."

- "Mevsimlik işçilerle birlikte 60 kişi çalışıyor"

Aslan, turşuluk sebzeleri de kendisinin ürettiğini vurgulayarak, "Turşu üretmek için 100 dönümlük arazimiz üzerinde salatalıklarımız ve diğer sebzelerimizi mevsimlik işçilerimizle beraber yetiştiriyoruz. Buradan ürettiklerimizle günlük 5 ton salatalık kuruyoruz. Mevsimlik işçilerle birlikte 60 kişi çalışıyor." dedi.

Ürettikleri turşuları, başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok şehre gönderdiklerini bildiren Aslan, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda yetişen salatalık, domates, biber gibi organik yetişen sebzelerle turşularımızı kuruyoruz. Turşularımıza kendi sevgimizi katıyoruz ve bunun için çıtır çıtır oluyor. Çubuk turşusu olması için sebzelerin burada yetişmesi gerekiyor. Biz 30 çeşit turşu kuruyoruz. Ürettiğimiz her şeyden turşu kuruyoruz. Tarladan imalathaneye, imalathaneden tüketiciye sofralara sunuyoruz. Ev hanımlığından iş kadınlığına, 60 çalışanımla çok mutluyum. İnşallah üretimimiz her yıl aratacak."

Aslan, şimdilik ülke geneline satış yaptığını ancak yurt dışına da açılmak istediğini vurguladı.

- Çocukları da işçileri de memnun

Selma Aslan'ın kızı Nesibe Aslan da annesinin ev ekonomisine katkı sağlarken çocuklarıyla ilgilenmeyi de ihmal etmediğini söyledi.

Boş zamanlarında annesine yardım ettiklerini belirten Aslan, "Örnek bir anne. Onun sayesinde üniversite de okuyorum. Annem evde olduğu kadar işinde de başarılı." diye konuştu.

Başarılı kadın girişimcinin istihdam sunduğu işçilerden İsmail Yaşar ise yaklaşık bir yıldır Selma Aslan'a ait imalathanede çalıştığını kaydetti.

Selma Aslan'ın çok başarılı bir iş kadını olduğunu dile getiren Yaşar, "Turşuları, hijyene önem vererek kuruyoruz. Her şeye dikkat ediyor." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Tuncay Şimşek de Selma Aslan'ın yanında çalışmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Şimşek, "Bizlere karşı tutumu çok iyi. Belirli kurallar var, onları yaptığımız sürece çok hoşgörülüdür." değerlendirmesinde bulundu.