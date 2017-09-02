Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

GİRİŞİMCİ KADINLAR - Ninesinden öğrendiği tarifle iş hayatına atıldı

- Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev hanımıyken KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna katıldıktan sonra hibe desteğiyle açtığı imalathanede ninesinden öğrendiği tarifle turşu üretimi yapan Selma Aslan 3 yıl içinde 60 kişiye istihdam sağlamayı başardı - Girişimci Selma Aslan: - "İşletmeyi kuralı 3 yıl oldu her yıl kapasiteyi artırıyoruz. İşimizi geliştirmeye başladık. İnşallah daha da ilerleriz. Şu anda taleplere yetişemiyoruz"

GİRİŞİMCİ KADINLAR - Ninesinden öğrendiği tarifle iş hayatına atıldı

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) açtığı kursa katılan ve hibe desteğiyle 3 yıl önce turşu imalathanesi kuran kadın girişimci, istihdam ettiği 60 kişiyle siparişleri karşılamakta güçlük çekiyor.

Girişimci Selma Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk turşularının hem yurt içi hem de yurt dışında ünlü olduğunu söyledi.

Çubuk Belediyesi ve KOSGEB'in 3 yıl önce açtığı girişimcilik kursuna katıldığını belirten Aslan, ninesinden öğrendiği tarifle turşu imalathanesi açmaya karar verdiğini dile getirdi.

Aslan, evde yaptığı turşuların hem yakınları hem de komşuları tarafından çok beğenildiğini ifade ederek, çevresinden aldığı takdirin cesaret ve güç verdiğini ve bu sayede girişimci olduğunu anlattı.

Hazırladığı projeyle hibe desteği başvurusunda bulunduğunu kaydeden Aslan, şöyle konuştu:

"Üç çocuk annesiyim. Eşimin aldığı maaşla çocukları okutmakta zorlanıyorduk. Basından ilçemizde KOSGEB kursunun açıldığını öğrendim. Bunun üzerine belediyeye giderek kursa kayıt yaptırdım. İlk önce yapıp yapamayacağım konusunda çekincelerim vardı. Sağ olsunlar kursta hocalarımız girişimcilik konusunda büyük destek oldu. Eşimin de desteğiyle turşu üretimi üzerine yaptığımız başvuru kabul edildi. Devletimizin desteğiyle makinelerimizi aldık. Eleme, yıkama, doğrama makinelerimizi aldık. İşletmeyi kuralı 3 yıl oldu her yıl kapasiteyi artırıyoruz. İşimizi geliştirmeye başladık. İnşallah daha da ilerleriz. Şu anda taleplere yetişemiyoruz."

- "Mevsimlik işçilerle birlikte 60 kişi çalışıyor"

Aslan, turşuluk sebzeleri de kendisinin ürettiğini vurgulayarak, "Turşu üretmek için 100 dönümlük arazimiz üzerinde salatalıklarımız ve diğer sebzelerimizi mevsimlik işçilerimizle beraber yetiştiriyoruz. Buradan ürettiklerimizle günlük 5 ton salatalık kuruyoruz. Mevsimlik işçilerle birlikte 60 kişi çalışıyor." dedi.

Ürettikleri turşuları, başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok şehre gönderdiklerini bildiren Aslan, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda yetişen salatalık, domates, biber gibi organik yetişen sebzelerle turşularımızı kuruyoruz. Turşularımıza kendi sevgimizi katıyoruz ve bunun için çıtır çıtır oluyor. Çubuk turşusu olması için sebzelerin burada yetişmesi gerekiyor. Biz 30 çeşit turşu kuruyoruz. Ürettiğimiz her şeyden turşu kuruyoruz. Tarladan imalathaneye, imalathaneden tüketiciye sofralara sunuyoruz. Ev hanımlığından iş kadınlığına, 60 çalışanımla çok mutluyum. İnşallah üretimimiz her yıl aratacak."

Aslan, şimdilik ülke geneline satış yaptığını ancak yurt dışına da açılmak istediğini vurguladı.

- Çocukları da işçileri de memnun

Selma Aslan'ın kızı Nesibe Aslan da annesinin ev ekonomisine katkı sağlarken çocuklarıyla ilgilenmeyi de ihmal etmediğini söyledi.

Boş zamanlarında annesine yardım ettiklerini belirten Aslan, "Örnek bir anne. Onun sayesinde üniversite de okuyorum. Annem evde olduğu kadar işinde de başarılı." diye konuştu.

Başarılı kadın girişimcinin istihdam sunduğu işçilerden İsmail Yaşar ise yaklaşık bir yıldır Selma Aslan'a ait imalathanede çalıştığını kaydetti.

Selma Aslan'ın çok başarılı bir iş kadını olduğunu dile getiren Yaşar, "Turşuları, hijyene önem vererek kuruyoruz. Her şeye dikkat ediyor." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Tuncay Şimşek de Selma Aslan'ın yanında çalışmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Şimşek, "Bizlere karşı tutumu çok iyi. Belirli kurallar var, onları yaptığımız sürece çok hoşgörülüdür." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇubukEv KadınıGirişimciImalathaneKosgebTurşu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5