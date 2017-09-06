GİRİŞİMCİ KADINLAR - Önce patron sonra başkan oldu

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - İşçi olarak çalıştığı fabrikanın kapanmasının ardından ticarete atılan ve kendi işinin patronu olan 48 yaşındaki Leyla Bostancı, Gümüşhane Bakkallar ve Manifaturacılar Odası Başkanlığını da yapıyor.

Üniversite sınavını kazanamayınca el sanatları kursuna katılıp usta öğreticiliğe kadar yükselen Bostancı, ardından bir tekstil firmasında çalışmaya başladı.

Fabrikanın ekonomik gerekçelerle kapanmasından sonra kendi işini kurmaya karar veren Bostancı, çiçekçi dükkanı açtı. Ardından 2014'te Bakkallar ve Manifaturacılar Odası Başkanı seçilen Bostancı, Gümüşhane'deki tek kadın meslek odası başkanı oldu.

Leyla Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 kız kardeş olduklarını, bu durumun daha girişken ve sosyal hayatta aktif olmasında etkisi bulunduğuna inandığını söyledi.

Bugüne kadar halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik, hayvancılık, tekstil fabrikasında şeflik gibi çeşitli meslek dallarında çalıştığını anlatan Bostancı, en sonunda çiçekçi dükkanı açtığını ve 8 yıldır kendi işini yaptığını belirtti.

Emeklilik planları yaparken ticarete atıldığını anlatan Bostancı, "2 personelimiz var ama aile olarak da burada çalışıyoruz. Bunların hepsini eleman olarak değerlendirirseniz 7-8 kişi çalışıyoruz." dedi.

- "100'ün üzerinde kadının hayatına dokunduk"

Bostancı, ticaretle uğraşırken kadınların iş hayatına atılmasını sağlamak amacıyla Gümüşhane Kadın Girişimciler Derneğini kurduğunu da bildirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle 3-4 üyelerine dükkan açtırdıklarını ifade eden Bostancı, "Devletin sunduğu imkanlardan faydalandırarak onlara iş sahası kurduk. Şu anda dükkan açan üyelerimiz 8 ile16 arasında personel çalıştırıyor. Dernek olarak bu zamana kadar 100'ün üzerinde kadının hayatına dokunduk. Bizim teşvikimizle iş hayatına giren, kuaförlük, giyim ve farklı sektörde iş kuran kadınlar var." diye konuştu.

Kadının hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Bostancı, kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için çalışmalarını tavsiye etti.