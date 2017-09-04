GİRİŞİMCİ KADINLAR

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Köklü tarihi, kültürel zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Şanlıurfa'da ilk kadın girişimcilerden olan, Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, bu alandaki çalışmalarıyla kent turizminin gelişmesine katkı yapıyor.

Dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ile Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan kentte 20 yılı aşkın süredir turizm acentesi işleten Yaşar, tüm ön yargılara rağmen hayalindeki işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Rahime Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının aracılığıyla tesadüfen bu işe başladığını ve uzun yıllardır aynı heyecanla çalışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

"İyi ki bu iş olmuş." diyen başarılı iş kadını, turizmin kendisi için manevi olarak doyuma ulaşabildiği bir iş kolu olduğunu söyledi. Böyle olunca başarının da geldiğini aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da ilk kadın özel sektör temsilcilerinden biriyim. Sektöre başladığımda sadece devlet kurumlarında çalışan arkadaşlarımız vardı. Ancak iş anlamında beni engelleyen bir durumla hiçbir zaman karşılaşmadım, bu da benim iş başarımdaki anahtarlardan biri oldu. 20 yıla aşkın süredir sektörün içerisindeyim. Halen hiç durmadan çalışmaya devam ediyorum, mutlaka yaşadığımız sıkıntılar, zorluklar, bırakmayı düşündüğümüz zamanlar oldu ama onu çok şükür atlatıp geçtik."

Yaşar, memur bir aileden geldiğini, bu nedenle önceleri zaman ve iş temposu nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadığını anlatarak, ancak sonrasında yakınlarının bu duruma alıştığını dile getirdi.

- "İyi iş yaparsanız bunun mutlaka karşılığını alıyorsunuz"

Şanlıurfa'da kadınların iş hayatına atılması için girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Rahime Yaşar, şunları kaydetti:

"Çok şükür iyi iş yaparak ortaya çıktığımız için insanlar bizi hakikaten bir rol model olarak kabul ettiler. Çok iyi dostluklar edindim. İyi iş yaparsanız bunun mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Biz de örneklerden biriyiz. Şu anda Turizmi Geliştirme Derneğimiz var ve bununla ilgili yoğun çalışmalarımız oluyor, özellikle kız çocuklarına yönelik çalışıyoruz. Turizm, kız çocukları ve kadınlara yönelik çalışmaları devam ettireceğim. Çünkü bana göre Şanlıurfa'da inanılmaz fırsatlar var ve onların bu potansiyelin içine dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye'de özellikle Antalya'da kadınlar çok ciddi turizm çalışmaları yürütüyor. Avrupa'da kadınların hiçbiri evde oturmuyor, bizde üniversite mezunlarımız bile evde oturuyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor."

Yaşar, sosyal anlamda kentin tanıtımına katkı sunacak projeler için de durmadan çalışmaya devam edeceğini ifade ederek, Şanlıurfa'nın kültür turizmi anlamında Türkiye'nin önemli illerinden biri haline geldiğini anlattı.

Kadınların istedikleri zaman çok güzel işlere imza atabildiğini belirten Rahime Yaşar, "İş dışında sorumlu olduğumuz bir özel hayatımız var ama severek yaptığınız bir iş olursa kadınlar için hiçbir şey önemli değil. Aynı anda 5-6 karpuzu bir koltuğunun altında taşıyabilecek kapasiteye sahip kadınlar. Özellikle bizim kadınlarımız çok çalışkan. Dolayısıyla severek yaptığınız işte bunlar gözünüze gelmez, sürekli kendinizi ona göre adapte edersiniz." şeklinde konuştu.

Yaşar, bölgede bu yıl turizmin çok yoğun geçtiğini aktararak, havaların serinlemeye başlamasıyla bu hareketliliğin daha da artacağını, bu sayede hızlı bir tempoda çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.