GİRİŞİMCİ KADINLAR

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - Kadıköylü kadınların düzenlediği toplantılar sonucunda ortaya çıkan ve adını Kızılderililerin değiş-tokuş bayramından alan Potlaç Dükkan'da, kadınlar kendi ürettikleri el emeği ürünlerden para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylü kadınların geliştirdiği proje kapsamında, Kızılderililerin değiş-tokuş bayramlarına verilen isim olan "Potlaç"dan ilham alınan kadın emeği pazarı ilk olarak geçen yıl mayısta Moda Aile Çay Bahçesi alanında kuruldu.

Buradaki stantlarda el emeği ürünlerini satan kadınlar, sabit ve kapalı bir mekan arayışına başladı. Kadınlar, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) dükkan açtı.

Kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesine olanak yaratan dükkanda, Potlaç ağındaki kadınlar nöbetleşe görev yapıyor. Dükkanda takı tasarımından bez bebeklere, dikiş-nakış ürünlerinden yağlı boya tablolara, cam ve seramik hediyeliklere kadınların el emeği ürünler satılıyor. Potlaç, girişimci kadınların bir araya toplandığı bir dükkan oldu.

- "Ürün geliştirme kurslarına katıldım"

Potlaç'ta ürünleri satılan kadınlardan 65 yaşındaki Gülay Kavukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldır Potlaç üyesi olduğunu söyledi.

Dikiş nakış bildiği için tekstil ağırlıklı ürünler üzerine çalıştığını ifade eden Kavukçu, şunları anlattı:

"Şu anda bebek patikleri üzerine çalışıyorum, kağıt ipten çantalar yapıyorum. Hafta sonları Potlaç'ın Moda'da sergileri oluyor, onlara katılıyorum. Potlaç'a girdikten sonra girişimcilik, ürün geliştirme kurslarına da katıldım, önümüzdeki yıl da kooperatifçiliğe girmek istiyorum. Ürün geliştirme kursundan çok memnun kaldım. Örgü ve dikiş, kumaş üzerine tasarımlar yapabiliyorum. Potlaç, kadınlara var olduklarını hissettirdi, evden çıkmalarını sağladı. Ürünlerimiz satıldıkça değerleniyor, ekonomimize katkıda bulunuyor. Belediyenin bir karı, menfaati yok. Ürünlerin fiyatlarını da kendimiz tespit ediyoruz."

Kendi ürünlerini üreterek, cesaretli olmayı öğrendiklerine dikkati çeken Kavukçu, "Her kadının cesaretle kendilerini keşfedip ekonomiye katkıda bulunmalarını isterim. Ekonomik bağımsızlık kadınlarımız için çok çok mühim, ayaklarımız üzerinde durmayı öğreniyoruz." diye konuştu.

- Hobisini işe dönüştürdü

Potlaç'ta ürünlerini satışa sunan 53 yaşındaki Birnur Ağaoğlu da emekli olduktan sonra kendini oyalamak adına takı yapmaya başladığını belirtti. Tasarladığı ürünleri önce çevresine hediye ettiğini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım takılarımı paraya dönüşmesi gerektiğini bana söylediklerinde sadece kendi imkanlarımla ürünlerimi satmaya çalışıyordum. Fakat daha sonra Kadıköy Belediyesinin bize sunduğu Potlaç ağını öğrendim. Bu ağ, evde üreten ve ticaretle uğraşmayan, sadece kendi imkanlarını değerlendirmeye çalışan hanımlara yönelik bir olaydı. Bu alanda ilk önce sahada satış yapmaya başladık. Moda'da tezgah kurarak cuma, cumartesi, pazar satış yapıyorduk. Daha sonra CKM'nin içindeki bu mağaza oluştu. Çok güzel bir dekorasyon yaptı bize belediyemiz, o dekorasyonda bizim ürünlerimiz daha da güzelleşmeye başladı ve satış yapmaya başladık."

Potlaç'ın çok kalabalık bir aile olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "İlk önce onar ürün bırakmaya başladık, daha sonra kalabalıklaştık. Kadınların ürünleri satıldıktan sonra belediye hiçbir kar almadan bize parasını ödüyor." diye konuştu.

- Üst düzey yönetici Potlaç'a katıldı

Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi okuyan 35 yaşındaki Özlem Kün, 17 senelik çalışma hayatından sonra artık kendi işini yapmak istediğini anlattı.

Daha önce özel sektörde yöneticilik yaptığını ifade eden Kün, şunları anlattı:

"Benim satış ekiplerim vardı, onların tüm idaresi bendeydi. Satış ve pazarlama alanında çalışıyordum. Bunun bir 10 yılı falan yöneticilikle geçti. Bir süre sonra artık kendi işinizi yapmak istiyorsunuz. 'Kendim bir şeyler üretmeliyim.' dedim. Öyle olunca da artık özel sektöre veda edip İSMEK'in kursuna gittim, kumaş çiçek yapımını da orada öğrendim. Şimdi ağırlıklı gelin başı çalışmaktayım. Şifon, ipek, krep, organze, kadife, pek çok kumaş çeşidinden yararlanıyorum. Örneğin siz bir dalda bir çiçek, bir gül veya nadir bulunan bir çiçek gördünüz, bana onun resmini göndermeniz yeterli. A'dan Z'ye tamamen el emeği, hazır hiçbir ürün kullanılmıyor. Özel sektöre veda edip farklı eğitimler alıp Potlaç oluşumuna dahil oldum."

- "Potlaç'da 650'ye yakın kadın var"



Potlaç Kadın Dayanışma Ağı Rehber ve Psikolojik Danışmanı Cansu Özcan ise Potlaç'ın birbirini besleme, dayanışma, yardımlaşma anlamında kullanılan bir sözcük olduğuna değindi.

Potlaçlı kadınların birbirlerine bilgilerini, tecrübelerini aktardıklarına dikkati çeken Özcan, kadınların stantlarda satış yaparken ekonomik kazancın yanında beğenilme duygusunu da yaşadıklarını söyledi.

Takdir toplayan kadınların daha güzel ürünler ortaya çıkardığını dile getiren Özcan, "Potlaç projesinde 650'ye yakın kadın var. Amacımız aktif, girişken, başarılı, üreten kadınlar ortaya çıkarmak. Gitgide büyüyoruz. Potlaç'ı, kadınların aktif olması, yardım değil dayanışma üstüne kurduk." diye konuştu.