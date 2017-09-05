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GİRİŞİMCİ KADINLAR - Samsunlu kadınların et ürünleri "kasap Gülten"den

- Samsun'un Yakakent ilçesinde kasaplık yapan 3 çocuk annesi Gülten Kuzu, kısa sürede işlerini büyüterek dükkanının yanında et lokantası açtı - Kuzu: - "Kasaplık erkek işi, sen yapamazsın dediler, şimdi bütün ev hanımları et ürünlerini benden alıyor"

GİRİŞİMCİ KADINLAR - Samsunlu kadınların et ürünleri

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Yakakent ilçesinde çevresindekilerin "Erkek işi, sen yapamazsın" demelerine aldırmadan kasap dükkanı açan 3 çocuk annesi Gülten Kuzu, kısa sürede işlerini büyütmeyi başardı.

Gülten Kuzu (42), AA muhabirine, eşinin işleri kötüye gidince kendisinin çalışmak için arayışlara girdiğini ve kasaplık yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bu kararını yakın çevresinin onaylamadığını anlatan Kuzu, "Ancak inat ettim, yılmadım, iş yerini açtım. Önlüğü giyerek tezgahın arkasına geçtim. 'Kasaplık erkek işi, sen yapamazsın' dediler, şimdi bütün ev hanımları et ürünlerini benden alıyor. Çünkü ev hanımlarının ne şekilde et istediğini en iyi bilenlerdenim. Ona göre satış yapıyorum." dedi.

- Girişimcilik kurslarıyla kendini geliştirdi

İŞKUR'un açtığı girişimcilik kurslarına giderek kendini geliştirdiğini belirten Kuzu, kasap dükkanının yanına ızgara et ve köfte satışı yaptıkları lokanta açtığını bildirdi.

"Kadın isterse her şeyi yapar. Hırslandım ve yaptım." ifadelerini kullanan Kuzu, şunları kaydetti:

"Üç çocuğum var, ikisini üniversitede okutuyorum. Eşim de bana destek oluyor. İki kişiyi daha istihdam ediyorum. Müşteriler kasap kısmında da et evi kısmında da beni görmek istiyor. Kadın eli değdiği için tercih ediyorlar. Açtığım et evinin tasarımını tamamen kendim yaptım. Nasıl beğeniyorsam öyle yaptım. Benim beğenmediğimi gelen müşteriler de beğenmez düşüncesiyle en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Müşterilerden Sevilay Aygül ise "Aldığım etler çok lezzetli. Eti ve kıymayı ne şekilde tüketeceğimizi soruyor. Ona göre et ve kıyma veriyor. Dolayısıyla daha lezzetli yemek yapıyoruz. Bu nedenle alışverişimi devamlı buradan yapıyorum. Telefon açıyorum, sipariş veriyorum. Her şeyden evvel bir kadın olarak da et evinde yaptığı yemekleri çok beğeniyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KasapSamsunYakakent Gülten Kuzu
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