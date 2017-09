GİRİŞİMCİ KADINLAR - Samsunlu kadınların et ürünleri "kasap Gülten"den - Samsun'un Yakakent ilçesinde kasaplık yapan 3 çocuk annesi Gülten Kuzu, kısa sürede işlerini büyüterek dükkanının yanında et lokantası açtı - Kuzu: - "Kasaplık erkek işi, sen yapamazsın dediler, şimdi bütün ev hanımları et ürünlerini benden alıyor"

05 Eylül 2017 Salı 11:20