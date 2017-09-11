GİRİŞİMCİ KADINLAR - Yemek yapma zevkini kazanca dönüştürdü

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 yıl önce eşini kaybeden 59 yaşındaki Nuran Acun, daha önce evinde zevkle yaptığı yemekleri lokantasında müşterilerinin beğenisine sunarak ailesini geçindiriyor.

Eşini kaybettikten sonra evinin geçimini nasıl sağlayacağını, iki çocuğunu nasıl evlendireceğini düşünürken kendi iş yerini açmaya karar veren Acun, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) açtığı girişimcilik kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Acun, hazırladığı ev yemekleri yapma projesini KOSGEB'e sundu.

Projesi kabul edilen ve 50 bin lira destek alan Acun, 1,5 yıl önce açtığı lokantada ev yemekleri çıkarıp dışarıdan da özel yemek siparişleri almaya başladı.

Daha önce ev hanımı olduğunu ve yemek yapmayı çok sevdiğini ifade eden Acun, "Eşimi kaybettiğimde psikolojim bozuldu. İki çocuğum evlenecekti. Çocuklarımı nasıl evlendiririm diye düşünürken, bu fikir aklıma geldi. KOSGEB'in kursuna katıldım ve belgemi aldım. Projemi sundum, projem kabul edildi, burayı açtım." dedi.

Kendisine kız kardeşi ve gelininin de yardım ettiğini anlatan Acun, "Burada sabah, öğle, akşam ev yemeği çıkarıyoruz. Dışarıdan özellikle çalışan ev hanımlarından özel yemek siparişleri alıyoruz. Düğün, nişan gibi toplu organizasyonlar için yemekler yapıyoruz. Müşterilerimiz de bizden çok memnun." diye konuştu.

Lokantadan kazandıklarıyla bir oğlunu evlendirdiğini aktaran Acun, diğer oğlunun da bir yuva kurması durumunda çok mutlu olacağını dile getirdi.

Acun, ev hanımlarına tavsiyelerde bulunarak, "Boş durmasınlar, ben yapabiliyorsam onlar da yapar, Bir şeyler üretsinler." ifadelerini kullandı.

Lokantada ablasına destek olan Özlem Başer de birlikte yemek, pasta, börek ve alınan siparişleri hazırladıklarını kaydetti.

Genelde çalışan kadınların veya evde yemek yapmak istemeyen ev hanımlarının yemek siparişi verdiğini aktaran Başer, "Genelde pasta, börek ve yaprak sarma siparişi alıyoruz." dedi.

Müşterilerden Evrim Özmen de kendisinin Sorgun'da misafir olduğunu ve yemek için buranın tavsiye edildiğini belirterek, "Yemekler çok güzeldi, ellerine sağlık. Bir ev hanımının KOSGEB'den destek alarak iş yeri açması diğer bayanlara örnek olması acısından çok önemli." diye konuştu.