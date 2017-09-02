GİRİŞİMCİ KADINLAR - Yevmiyeyle çalıştığı iş yerinin sahibi oldu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de yevmiyeyle çalıştığı yufkacı dükkanını devralan Zeliha Dağdelen, hem kendi işinin patronu oldu hem de ev hanımı arkadaşlarına iş imkanı sağladı.

Eşi emekli olmadan önce yastık yorgan dikerek evinin geçimine katkı yapan Dağdelen (52), sonraki zamanlarda Kırşehir'in Mucur ilçesinde aşçılık kursuna giderek kendini geliştirdi.

Kırşehir merkeze yerleştiklerinde Yenice Mahallesinde yufka yapılan bir dükkanın sahibi olan arkadaşına yardıma gitmeye başlayan Dağdelen, daha sonra burada yevmiyeyle haftada 2-3 gün çalışmaya devam etti.

Dağdelen, arkadaşının işletmeyi devretmeye karar vermesi üzerine kredi çekerek burayı devraldı. Yaklaşık 1,5 yıldır yufkacı dükkanını işleten Dağdelen, yanına aldığı 4 ev hanımına da iş imkanı sağladı.

Zeliha Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, azimli bir insan olduğunu, evde boş boş oturmayı sevmediğini belirterek, bir süre dikiş nakış işi yaptıktan sonra arkadaşının işletmesinde yevmiyeyle çalışmaya başladığını anlattı.

İşletmeyi devraldıktan sonra ürünleri çeşitlendirdiğini söyleyen Dağdelen, yufka ekmek, gözleme, mantı, baklava, börek yaparak sattıklarını dile getirdi.

Dağdelen, "Burası arkadaşımın dükkanıydı. 'Gelip çalışmak ister misin?' dedi, ben de kabul ettim. Haftada 2-3 gün yardıma geliyordum. Daha sonra 3 yıl yevmiyeyle devam ettim. Arkadaşım iş yerini devretmek istediğini söyledi ve bana teklif etti. Eşime danışarak burayı devraldım. Burayı işletmeye başladık. Kredi borcunu da ödedik. Ev hanımı arkadaşlarıma iş vererek başka kadınların iş sahibi olmasına katkı sağladım." dedi.

Zeliha Dağdelen'in eşi İbrahim Dağdelen de eşinin iş yerinde temizlik, müşteriyi karşılama ve yufkaları sulama gibi işleri yaptığını anlattı.

İşlerinin gayet iyi olduğunu ifade eden Dağdelen, çevre illere, hatta gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına yufka, kadayıf, erişte gönderdiklerini aktardı.

Dağdelen, "Arkadaşı devredeceğini söyleyince eşim bana danıştı, 'birlikte çalıştıralım.' dedi. Ben de emekli olmuştum. Hoş karşıladım ve yardımcı olmaya çalıştım. Eşimin azmi ve becerisiyle iş yeri sahibi olduk." diye konuştu.







