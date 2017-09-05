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Girişimci kadınlara 'sanal mağaza' desteği

İstanbul'da bir bilişim firması, e-ticarete atılmak isteyen 10 girişimci kadına sanal mağaza kuracak.

Girişimci kadınlara 'sanal mağaza' desteği

İSTANBUL(AA) - İstanbul'da bir bilişim firması, e-ticarete atılmak isteyen 10 girişimci kadından hiçbir ücret almadan sanal mağaza kuracak.

imagaza Genel Müdürü Cenk Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar binden fazla firma için internet sitesi kurduklarını anlattı.

"A'dan Z'ye ücretsiz e-ticaret hizmeti vermeye karar verdik"

Sektörde var olmak isteyen ancak ekonomik nedenlerle e-ticarete atılamayan çok sayıda kadın olduğunu aktaran Akyıldız, "Kadınlar internette ticaret yapmaya çok eğilimli. Onlara destek olmak için sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. E-ticarette ticari olarak faaliyetlerini geliştirmek, büyümek veya sıfırdan kuluçka dönemine geçip onu büyütmek isteyen ilk 10 kadın girişimciye A'dan Z'ye ücretsiz e-ticaret hizmeti vermeye karar verdik." diye konuştu.

"www.imagaza.net adresinden başvurabilecekler"

Cenk Akyıldız, internette mağaza sahibi olmak isteyen girişimci kadınların kendilerine www.imagaza.net adresinden başvurabileceklerini belirtti.

Muhabir: Etem Geylan

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Cenk AkyıldızSanal MağazaTürkiye
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