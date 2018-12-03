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Girişimciler yatırımcıları etkilemeye çalışacak

- Ankara Startup Zirvesi'nde jüri ve yatırımcı karşısında kendilerini ifade edecek girişimciler, yatırım alma ve girişimlerini büyütme fırsatı kazanacak

Girişimciler yatırımcıları etkilemeye çalışacak
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ANKARA (AA) - Erken aşama girişimleri yatırımcılarla buluşturacak 12. Ankara Startup Zirvesi, 16 Aralık'ta Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek.

Bilkent Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü (YES) tarafından düzenlenecek etkinliğe Bilkent Otel ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, Bilkent Cyberpark daimi partnerliği, ODTÜ Teknokent stratejik ortaklığı ve Workinlot platform sponsorluğunda gerçekleşecek.

Ünlü yatırımcılarla başarılı girişimcilerin konuşma ve sunumlarıyla başlayacak etkinlik, öğleden sonra web-mobil tabanlı erken aşama "startup"ların sunumlarıyla devam edecek. Jüri ve yatırımcı karşısında kendilerini ifade edecek girişimciler, böylelikle yatırım alma ve girişimlerini büyütme fırsatı kazanacak.

Bugüne kadar Ankara Startup Zirvesi'nde yarışan ve büyüyüp yüksek noktalara gelen "startup"lar arasında Connected2Me, iCaked, Youthall ve Obilet yer alıyor. Zirvede yarışan "startup"ların toplam değeri 200 milyon lirayı geçti.

Zirvede başarılı girişimler arasından 3 ekibe Growth Circuit San Francisco Hızlandırma Programı, 1 ekibe Bilkent Cyberpark ofisi, 1 ekibe Bilkent Cyberpark Atölye'de 6 ay boyunca ücretsiz yer, 1 ekibe ODTÜ Teknokent kuluçka ofisi, şirket kurulum desteği, mentorluk desteği ve 1 yıl mali danışmanlık hizmeti gibi destekler verilecek.

Türkiye'yi Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun girişimcilik merkezi haline getirmeyi amaçlayan zirvede, Ömer Akarca (Galata Business Angels - Melek Yatırımcı), Numan Numan (Managing Director at 212), Kaan Kayabalı (Onedio Kurucu ve Üst Yöneticisi) katılımcılar arasında yer alacak.

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Ankara Startup ZirvesiBilkent Üniversitesi Genç Girişimciler KulübüYES
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