Girişimcilere Örnek Hikaye

Bursa Zübeyde Hanım Doğum Evi Karşısında 1975 yılından itibaren, Türkiyede mantıyı fast food olarak ilk piyasaya süren aileden sonra bugünde Ürdünlü ailenin başarı sırları…Mantı, geleneksel bir Asya sıcak et yemeğidir. Farklı milletlerde pişirmenin kendine has özellikleri olan, Et dolgulu buğulama hamur yemek türüdür.Türkiye'de favori yemeklerden biridir. Asyada mantı on kat daha büyük, tekniği buharlıdır. Türkiye'de her tür yemek pişirme vardır. Buharda pişmiş, haşlanmış, kızarmış, yoğurt, sarımsak genellikle eklenir. Balkanlar'da mantı bir çeşit fırınlanmış puf böreği haline gelir. Asya mantı'nın kökeni olduğundan, yer değişmeksizin isim değişmemiş, ancak hizmet farklı.Bursa’da Fransızca dilinde turist rehberliği yapan Duayen Ersen Yelkenkaya, Bursa tarihi mekanları hakkında bilgilendirdikden sonra tarihi Fatoş Mantı mekanına götürdü.Bugün Fatoş Mantı Mekanı işleten Ürdünlü aile baba Münir Kavukçu, anne Samar Kavukçu, oğul Tarık Kavukçu hem kendilerinin, hemde deviraldıkları aile Feride Saygaç, şirketin ana kurucusu Feridun Saygaç ve ölen annesi Fethiye Saygaç (Arkadaşları tarafından Fatoş olarak hitap edilen) ailenin girişimcilik ruhunu anlatdılar…Yabancı bir ülke önce tutanacak emin çalışma yeri arayan göçmenler aksine girişimciliği tercih etmiş, restaurant için mekan ararken emlakcı, devir için şart koştukları, mekanın ismini ruhunu sürdürebilir kılacak, inandıkları güvenilir aile işletmeci arayan Fatoş Mantı’ya getirmiş..Tarık Kavukçu “Fatoş mantı”-“Arzay Kaferesto” mekanlarını sadece yemek değil aynı zamanda kültür, sanat mekanı olarakda hizmet verdiklerini, ister kitap okumaya, ister dostlarla sohbet ve toplantılar yapmaya veya signatür kahvenin keyfini çıkarırken düşlere dalınan yer olarak tanımlıyor.Hamur ve harç konusunda sınır tanımayan, butik üretim tarzını benimseyen firmanın 1975 yılından itibaren mantı etinin alındığı kasap aynı. Karkas etin sır olan hiç değişmeyen bir bölümünden kesilen özel kıyma ile yapılıyor. Hamuru son derece ince ve içindeki et malzemesi oldukca fazla. Özel baharatlı, lezzeti alıyorsunuz, ancak içinde ne var anlıyamıyorsunuz.Mekan adeta Fikir sofrası, ev gibi hissetdikleri mekana gelen gençler fikirlerini açıklıyorlar, yazılı tahtaya düşüncelerini yazabiliyor, tartışabiliyorlar.Bu gelenekde; "Bursalı Fatoş Mantı" 1975 yılında kız lisesi yakınında, yola bakan bir tepenin üzerinde kurulmuş Mantı Fırın " adıyla anılırmış, öğrenciler yemeklerin hazırlanmasına ilişkin fikirlerini verirlermiş. Birkaç yıl içinde çeşitli tesisleri olmuş ve fast food alanında Bursa'da sektörün öncüsü olmuş.Müşterinin isteklerine saygılı olmak, açık olmak, arzu isteklerini ihtiyaçlarını b2b ile öğrenerek uygulamak…Kavukcu Ürdünlü aile, 1975'den beri süregelen Fatoş Mantı Efsanevi Mantının lezzetini korudukları gibi, çeşitli ev yemekleri ile Türk Gastronomisin tanınmasında rol oynuyorlar..Aynı konseptde mekanı devam ettiren Lübnan asıllı Münir Kavukcu Kızıldeniz’in kenarında bir otelde çalıştığını ve restaurant konusunda deneyiminin olduğunu belirtiyor. Göçmenliğinde yanında yegane getirdiği; Orijinal imzalı dünya starların albümlerin yer aldığı long playlerin ve Nostalji 45’lik müzik plakların oluşturduğu kütüphanesindeki her birinin bir hatırası olan, anekdotları paylaşıyor.Duayen işetmecinin girişimciliğinin ilk şartları olarak; Girişimcilik önce hedefi belirlemek, sevmek, sevecen olmak, isteyerek arzulayarak yapmak, kaynağını düşünmeden her nereden gelirse fikirleri havuzda birikdirmek, müşteri ihtiyaçlarını tesbit etmek, tatmin etmek, müşteriye saygılı olmak, Ürünün kalitesinin ve hijyenin, çevreciliğin önemi, şeklinde belirtiyor.Annelerin mantı hakkında verdiği kısa tavsiye; Mantı yapmak için tarif çok basittir, en zor şey mantığı nasıl doğru şekilde şekillendireceğinizi öğrenmektir. Et ve soğanla dolgu ve yoğurt sarımsak klasik tarif. Mantı ne kadar pişireceğiniz onları nerede pişireceğinize bağlıdır. Mantı birbirine değmeyecek şekilde döşenmelidir. Bazen kızarırlar. Yavaş bir tencerede, çift kazan içinde manti pişirme usulleri vardır.Bir yemek çeşidiyle marka olunabildiği gibi Türk Gastronomisinede fayda sağlanabilir.verilen mesajlardan ilham aldıklarını umarız.