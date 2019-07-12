Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması'ndan hayallerin gerçekleşmesine destek

İSTANBUL (AA) - "Girişimcilikte Önce Kadın" projesi kapsamında başarılı girişimci kadınlar için bugüne kadar sağlanan cansuyu sermayesi toplam 120 bin TL’yi buldu.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesinde başarılı girişimci kadınlara ödülleri verildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve projenin internet sitesi üzerinden ürünlerini satışa sunarak en yüksek performansı sergileyen kadınlara girişimcilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için toplam 43 bin 500 TL’lik cansuyu sermayesi sunuldu. Böylece, “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında başarılı girişimci kadınlar için bugüne kadar sağlanan cansuyu sermayesi toplam 120 bin TL’yi buldu.

- Bugüne kadarki en yüksek başvuru

Kursiyerlerin kendi üretimleri olan el yapımı ürünlerle katıldığı yarışmada katılımcılar, satış adedi, siteye yüklenen ilan adedi, kargolu ve kargosuz satış tutarları gibi sayısal verilerle değerlendirildi. Türkiye’nin dört bir yanından toplam 621 başvuruyla bugüne kadarki en yüksek başvurunun alındığı yarışmada, ürettiği kokulu taşlarla büyük beğeni toplayan Berna Ertürk Polat (Balıkesir Bandırma Halk Eğitimi Merkezi) birinci, beyaz kalıp sabunlardan yaptığı dekoratif çiçeklerle Sevcan Engin (Yalova Altınova Halk Eğitimi Merkezi) ikinci, resim-iş öğretmeni Gülpembe Yakın (Denizli Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi) üçüncü olurken, Sezin Moral (Samsun Canik Halk Eğitimi Merkezi) ve Pınar Güder Beşli (Ordu Altınordu Halk Eğitimi Merkezi) Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yarışmada bu yıl ilk kez ürünlerin niteliklerine ve farklı şekilde yeniden ele alınmasına bakılarak en yenilikçi ürünü tasarlayan proje katılımcısına Üründe İnovasyon Ödülü de verildi. Bu ödülün sahibi, ücretli poşet uygulamasına geçilmesiyle birlikte çok amaçlı çantalar tasarlayan Gülter Coşkun (İstanbul Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi) oldu. Toplam satış tutarının 664 bin TL olarak gerçekleştiği yarışmada birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL, Jüri Özel Ödülü alan 2 kişiye 3’er bin TL, Üründe İnovasyon Ödülü sahibine ise 5 bin TL para ödülü sunuldu.

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda dereceye girenlerin ödülleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törenle verildi.





- "Amacımız, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik imkânlarını arttırmalarına katkı sunmak"





Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, şunları kaydetti:

“Her zaman her yerde herkes için eğitim’ felsefesini ilke edinen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, 992 Halk Eğitimi Merkezi ve 24 Olgunlaşma Enstitüsünde 3 bin 400’ü aşkın eğitim programı ile yaygın eğitim faaliyetlerini yürütüyor. 2018 yılında kurumlarımızda yaklaşık 8,5 milyon kişiye eğitim verildi. Genel Müdürlük olarak ayrıca, sosyal ortaklarımız ile kursiyerlerimizin meslekî becerilerinin geliştirilmesi ile istihdam edilebilir seviyeye getirilmesi amacıyla projeler yürütüyoruz. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi de bu projelerden biridir. Amacımız, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik imkânlarını arttırmalarına katkı sunmak.

Kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden olan bu proje ile kadınlarımıza, pek çok konuda temel bilgiler sunan eğitimlerle, ev kadınlığından ‘girişimci kadına’ dönüşme süreçlerinde destek oluyoruz. Girişimcilikte Önce Kadın Projesinin üçüncü döneminde Genel Müdürlüğümüzde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu yaşandı. Daha çok kadının faydalanabilmesi amacıyla geliştirilen mobil uygulama ile ilk kez uzaktan eğitim yoluyla girişimcilik eğitimleri verildi. 81 ilde, tüm kadınlarımıza zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın, bu eğitimlerden yararlanma fırsatı sunuldu. Önümüzdeki yıllarda da kursiyerlerimizin mobil uygulama ile eğitimlerini tamamlayıp, el emeği göz nuru ürünlerinin satışını, projenin satış sitesi olan oncekadin.gov.tr üzerinden yapmaya devam etmeleri için Türkiye Vodafone Vakfı ile işbirliğimiz devam edecek.”





- "Kadınların potansiyelinin 2025'e kadar dünya ekonomisine katkısı 28 trilyon dolar olacak"





Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise McKinsey raporuna göre, kadınların potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesinin 2025'e kadar dünya ekonomisine katkısı 28 trilyon dolar olacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başka araştırmaya göre, 10 yılda tüm dünyada 1 milyar kadın, işgücüne katılma potansiyeli taşıyor. TÜİK verilerine göre ise son 10 yılda önemli bir sıçrama gösterse de Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı hâlâ yüzde 33,6. Bu noktada, kadınların girişimciliğe özendirilmesini, kadın işgücünün girişimci olarak ekonomide yerini almasını önemli buluyoruz ve bu doğrultuda yapılacak kamu-özel sektör-STK iş birliklerinin önemine inanıyoruz. Değerli proje ortaklarımızla 4 yıl önce ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesini hayata geçirirken tek bir amacımız vardı: kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye tam katılımlarını sağlamak; işini kuran, hatta istihdam yaratan güçlü kadınlara destek vermek.

Bugün geldiğimiz noktada, kadınlarımızın üretim gücüne ve girişimcilik potansiyeline inanmakla ne kadar doğru bir adım attığımızı, yapıcı ve akılcı enstrümanlarla desteklendiği takdirde, kadınların ne kadar başarılı olabildiklerini bir kez daha görüyoruz. ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi ile bugüne kadar yaklaşık 54 bin kadına ulaştık ve toplam 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer yarattık. Projemize katılan kadın kursiyerlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelecek planlarına destek vermek amacıyla bu yıl üçüncü kez Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nı düzenledik. Toplam 621 başvuruyla bugüne kadar aldığımız en yüksek başvuruyu aldık. Yarışmamıza katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyor, ödüle hak kazanan kadın girişimcileri tebrik ediyoruz.”

- Yaklaşık 54 bin kadına ulaşıldı

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırma hedefiyle hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında bugüne kadar 37 bini aşkın kadına girişimcilik ve teknoloji eğitimleri verilirken, projeyle ulaşılan toplam kadın sayısı yaklaşık 54 bin oldu.

Projenin 3. yılında teknoloji kullanım penetrasyonunu artırma hedefiyle sunulan Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulamasının indirme sayısı yaklaşık 30 bini bulurken, uygulama üzerinden eğitimlerini tamamlayan kadın sayısı ise 10 bini geçti.

“Girişimcilikte Önce Kadın” projesi katılımcıları, kendileri için özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak el emeklerini kazanca dönüştürebiliyor. Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan dijital mağazada bugüne kadar 15 kategoride 52 bini aşkın ilan verildi, 1 milyon TL’nin üzerinde satış yapıldı. Projeyle son 4 yılda 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer yaratıldı.