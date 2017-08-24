Girlevik Şelalesi her mevsim ayrı güzel

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve özellikle kışın suyunun donmasıyla ilgi gören Girlevik Şelalesi, yazın da 40 metreden dökülen suları, serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ve oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, yazın da 40 metreden akan sularıyla farklı bir güzellik sunuyor.

Şu sıralar, buz gibi suyundan kaynaklanan serin havasının yanı sıra çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle de göz dolduran şelale, düğün öncesi eşsiz manzarasında fotoğraf çektirip en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatların yanı sıra yerli ya da yabancı birçok turisti ağırlıyor.

Manzarasında fotoğraf çektirmek ya da öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin adeta sıraya girdiği şelaleye gelen ziyaretçilerin bazıları da şelale çevresinde piknik yapıp stres atıyor.

Düğün öncesi en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için Girlevik Şelalesi'ne gelen damat Hakan Kavlak ile gelin Melike Kavlak, şelalenin eşsiz manzarasında düğün fotoğrafı çektirdi.

Hakan Kavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün en mutlu günümüz, akşam düğünümüz var. Şelaleye düğün fotoğraflarımızı çektirmek için geldik. Şelale özellikle yazın ziyaret için en çok tercih ettiğimiz yer. İl merkezinde hava sıcaklığı 40 derece iken burası çok serin ve esintili. Bu sıcakta da en güzel fotoğraf burada çekilir hem de manzarası çok güzel." dedi.

- "Kışın ayrı yazın farklı güzel"

Gelin Melike Kavlak da düğün fotoğrafı çektirmek için özellikle şelaleyi tercih ettiklerini anlatarak, "Girlevik şelalesini çok seviyoruz. Kışın ayrı yazın farklı güzelliğe bürünüyor." diye konuştu.

Irak'ın Kerkük kentinden turla kente gelip şelaleyi gezen Muhammet Kwatli de şelalenin doğal güzelliğine vurgu yaparak, "Girlevik çok güzel, şahane bir yer. Bu güzellik bizim oralarda yok, burası harika bir yer." ifadesini kullandı.

Iraklı Sadeq Kwatli de ailesiyle Kerkük'ten Erzincan'a geldiğini ve şelale olduğunu öğrenince görmek istediklerini dile getirerek, "Bu manzarayı, şelaleyi çok güzel bulduk." şeklinde konuştu.

- "Işıklandırma şelaleye güzellik kattı"

Yerli turistlerden Melek Erdoğan da şelaleye torunlarıyla geldiğini aktararak, ışıklandırma yapıldığı için şelalenin gece de bambaşka güzelliğe büründüğünü söyledi. Erdoğan, kışın donan şelalenin yazın da farklı bir güzellik sunduğuna işaret etti.

Avustralya'dan tatil için memleketi Erzincan'a gelen Hüseyin Çelik de "Şelalemiz yazın serinletici havası ve eşsiz manzarası, kışın ise beyaz perdeyi anımsatan donan suları ve buz sarkıtlarıyla doğa harikasıdır." dedi. Çelik, "Ülkelerin farklı güzellikleri var. Sahil kenarlarının daha değişik güzelliği var ama şu ortamı, havayı, yeşilliği inanın dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız." dedi.