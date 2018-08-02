GittiGidiyor 6 ayda yüzde 42 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Kayıtlı 22 milyon kullanıcısı bulunan GittiGidiyor, 2018’in ilk yarısını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 büyüyerek başarıyla tamamladı.



GittiGidiyor açıklamasına göre, yıllık ortalama yüzde 32 büyümeyle e-ticaret sektörünün üzerinde bir hızla büyüyen GittiGidiyor, 2018’in ilk yarısını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 büyüyerek kapattı.

Ayda ortalama 83 milyon ziyaret alan GittiGidiyor’un kayıtlı kullanıcı sayısı 22 milyona ulaştı. Platformun verilerine göre, yılın ilk 6 ayında alışveriş sıklığı geçen yıla kıyasla en çok artan şehir Adana oldu.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, yarıyıl sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "GittiGidiyor olarak yalnız kendi büyümemize odaklanmıyor, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’de yeni nesil ticareti yaygınlaştırma misyonunu üstleniyor ve bu yolda başarıyla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

GittiGidiyor’un 2018’in ilk yarısında yüzde 42’lik büyümeyle sektör ortalamasının üzerinde bir performans elde ettiğini yineleyen Kantarcı, "Bu durum bizim için son derece sevindirici ve motive edici. Aynı başarıyı yıl sonuna da taşımayı hedefliyoruz. Ülkemizde yeni nesil ticareti yaygınlaştırmak ve e-ticaret sektörünü geliştirmek de en önemli hedeflerimiz arasında. Başta Geleceğim E-Ticaret olmak üzere hayata geçirdiğimiz projeler ve gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle sektörü güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." bilgilerini verdi.







- "6 ayda 1106 KOBİ’yi e-ticaretle tanıştırdık"





GittiGidiyor’un KOBİ’leri e-ticaret ekosistemine dahil etmek amacıyla hayata geçirdiği Geleceğim E-Ticaret projesinin küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük avantajlar sunduğunu vurgulayan Kantarcı, şöyle devam etti:

"Hem sektörün hem de Türkiye’nin büyümesi için gerekli olan enerjinin KOBİ’lerde mevcut olduğuna inanıyoruz. E-ticaret ekosistemi, klasik perakendecilerin e-ticarete katılmasıyla büyüyecek. Aynı zamanda KOBİ’lerin de bulundukları sektörlerde sağlıklı bir biçimde büyüyüp dijitalleşen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için e-ticarete entegre olmaları büyük önem taşıyor. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz Geleceğim E-Ticaret projesi ile 2017 yılının sonunda 584 KOBİ’yi e-ticaretle buluşturmuştuk. Bu sayı Haziran 2018 itibariyle 1690’a ulaştı. Yani 2018’in ilk 6 ayında bin 106 KOBİ’yi daha projemize dahil ederek yıl sonunda Bin 500 yeni KOBİ hedefimizin de yüzde 70’ini şimdiden gerçekleştirmiş olduk."









- Ayda ortalama 83 milyon kez ziyaret ediliyor









Kantarcı, 2018 Haziran itibarıyla ayda ortalama 83 milyon ziyaret aldıklarını, geçen yılın aynı döneminde aylık ortalama 24 milyon olan tekil ziyaretçi sayısının 30 milyona, 19 milyon olan kayıtlı kullanıcı sayısının ise 22 milyona ulaştığını belirtti.

Mobil alışverişin cazibesini her geçen gün artırdığına dikkati çeken Kantarcı, GittiGidiyor’da mobil cihazlar üzerinden yapılan alışverişlerin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla toplam hacimdeki payını yüzde 50’e yükselttiğini kaydetti.

Öget Kantarcı, GittiGidiyor’un toplam trafiğinin ise yüzde 75’inin mobilden geldiğini aktardı.



Yılın ilk yarısında Koton, English Home, Konyalı Saat ve Evyap gibi Türkiye’nin önde gelen markalarının GittiGidiyor’da mağaza açtığını ifade eden Kantarcı, "Büyümek, dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine uygun şekilde gelişmek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak isteyen büyük ya da küçük her perakende firması için olmazsa olmaz bir platformuz." değerlendirmesini yaptı.







- En çok aranan cep telefonu oldu





GittiGidiyor, tüketici davranışlarıyla ilgili 2018’in ilk yarısında dikkati çeken bazı ilginç verileri de paylaştı.

Buna göre, 2018’in ilk yarısında en çok bebek bezi satıldı. En çok pazartesi günleri alışveriş yapıldı. Yılın ilk 6 ayında en çok alışveriş yapılan ay mart oldu. Üç büyük şehir dışında en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, İçel, Balıkesir, Gaziantep, Muğla ve Hatay oldu.



Yılın ilk yarısında internetten alışveriş sıklığını en çok artıran şehir yüzde 30 ile Adana oldu. İlk 6 ayda gün içinde GittiGidiyor’da her 20 saniyede 1 bebek şekeri, dakikada 1 cep telefonu kılıfı, 2 dakikada 1 kedi maması, 3 dakikada 1 elektrikli süpürge, 4 dakikada 1 televizyon, 5 dakikada 1 parfüm satıldı.



2018’in ilk yarısında GittiGidiyor’da en fazla aranan kelime cep telefonu oldu. Tüketiciler, GittiGidiyor arama çubuğuna tam 1 milyon kez “cep telefonu” yazarken, takip eden kelimeler sırasıyla erkek spor ayakkabı, avize, bisiklet, TV ünitesi ve erkek kol saati oldu.



GittiGidiyor, başarılı bir yarıyılı geride bıraktı. Yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 32 olan e-ticaret sektörünün üzerinde bir hızla büyüyen GittiGidiyor, 2018’in ilk yarısını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 büyüyerek kapattı. Ayda ortalama 83 milyon ziyaret alan GittiGidiyor’un kayıtlı kullanıcı sayısı 22 milyona ulaştı. Yarıyıl sonuçlarını değerlendiren GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, “GittiGidiyor olarak yalnız kendi büyümemize odaklanmıyor, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’de yeni nesil ticareti yaygınlaştırma misyonunu üstleniyor ve bu yolda başarıyla ilerliyoruz” dedi.







