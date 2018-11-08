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GittiGidiyor, Tohum Otizm Vakfı yararına koşacak

- GittiGidiyor çalışanlarından oluşan grup, 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda Tohum Otizm Vakfı yararına koşarak otizmin erken tanısı konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor

GittiGidiyor, Tohum Otizm Vakfı yararına koşacak
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İSTANBUL (AA) - E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren GittiGidiyor, bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'na, Tohum Otizm Vakfı yararına katılacak.

GittiGidiyor tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, 11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda yer alacak.

Şirket çalışanlarından oluşan 36 kişilik GittiGidiyor koşu grubu, maratonun 10 kilometre yarışında koşacak.

Maratonda, Tohum Otizm Vakfı yararına koşacak olan GittiGidiyor çalışanları, otizmin erken tanısı konusunda farkındalık yaratmayı hedeflerken, otizmli çocukların eğitimleri için İyilik Peşinde Koş Platformu üzerinden direkt vakfa aktarılacak şekilde online bağış toplayacak.

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40. Vodafone İstanbul MaratonuGittigidiyorTohum Otizm Vakfı
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