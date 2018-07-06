GittiGidiyor'un klima satışları yüzde 40 arttı

İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi GittiGidiyor'dan haziran ayında yapılan klima satışı adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de hava sıcaklığının giderek yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, klima satışına hız kazandırdı.

22 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan ve her saniyede 1 ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret sitesi GittiGidiyor, 40 dereceye varan sıcak havadan bunalıp klima satın almaya yönelen tüketicinin tercihlerini ortaya koyan verileri paylaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak geçmesi sebebiyle klima alışverişinin lüks olmaktan çıkıp ihtiyaca dönüştüğünü belirterek, satışların adet bazında önemli oranda arttığını kaydetti.

Haziran ayında GittiGidiyor'dan yapılan klima satışının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40, önceki aya göre ise yüzde 20'nin üzerinde artış gerçekleştiğine işaret eden Elçin, "Temmuz ayında daha fazla artan hava sıcaklığıyla satışların katlanmaya devam edeceğini ayın ilk günlerinden hissetmeye başladık. Yaz boyunca sürecek kampanyamızla da tüketiciye yüzde 35'e varan indirim fırsatı sunuyoruz." ifadesini kullandı.





- Ortalama bütçe 2 bin 500-3 bin TL





Bülent Elçin, satışların bölgesel dağılımı incelendiğinde en çok güney illerinden talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Klima satışlarının yüzde 40'ı Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana, Hatay, Muğla, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Mardin ve Gaziantep şehirlerine yapıldı. Zonguldak, Karabük, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ise toplam satışlardan yüzde 3 ile en düşük payı alan şehirler oldu. Satışlarda, İstanbul, İzmir ve Ankara yüzde 30'luk paya sahip olurken, yüzde 27'lik dilim ise diğer şehirler arasında dağıldı. Adet bazında en çok klima satın alınan şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Muğla ve Bursa oldu."



Klima seçiminde fiyat, enerji tasarrufu ve klimaların metrekare bazındaki performansını etkileyen BTU (İngiliz ısı birimi) gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu ve tüketicilerin klima için ortalama 2 bin 500 ila 3 bin TL arasında bütçe ayırdığını aktaran Elçin, "Türkiye genelindeki tüm satışlarda genellikle 12000 ve 18000 BTU'luk klimaların tercih edildiğini gördük. Tüketicilerin yüzde 46'sı 12000 BTU’luk klimaları tercih ederken, yüzde 23'ü 18000 BTU’luk klimaları satın alıyor." bilgisini verdi.

Verilen bilgiye göre, GittiGidiyor, yaz boyunca sürecek klima kampanyasıyla 60’tan fazla markanın 300 çeşit ürününü yüzde 35’e varan indirimlerle tüketicilere sunuyor.